Ako vam je ovih dana češće potrebna maramica ili vam suze oči, za to bi mogli da budu krivci jasen, tisa ili čempres. Ovih dana, pokazuju merenja, veoma je visoka koncentracija polena ovih biljaka. Alergije kvare uživanje u proleću. To najbolje znaju oni koji svake godine imaju taj problem. Ko i pod kakvim uslovima može do vakcine protiv alergije?

U laboratorijama Instituta "Torlak" prave se personalizovane vakcine protiv različitih alergena, poput alergena polena trave ili pčele. Pacijent dolazi, preuzima vakcinu i odlazi kod svog lekara gde će primiti terapiju.

Kada se koristi alergenska imunoterapija

- Personalizovane, to znači da se radi na ime pacijenta, ne primenjuju svi pacijenti istu kombinaciju alergena i ne primenjuju po istoj šemi, to sve opet modulira alergolog, imunolog. Kada je u pitanju alergenska imunoterapija to se koristi par meseci pred sezonu, tada se preporučuje započinjanje alergenske imunoterapije, kako bi se imuni sistem navikao da toleriše alergije tokom sezone i koristi se u periodu od tri do pet, a što se tiče alergena grinja on se može započeti tokom cele godine - navodi Milica Jović sa Odseka za proizvodnju alergena Instituta "Torlak".

Proizvodnja tih vakcina je potpuno individualna i zaposleni nikada unapred ne znaju koje količine i koje alergene će pripremati tokom dana. Prema podacima Instituta, godišnje se proizvede oko 20.000 doza ovih vakcina.

- S obzirom na dinamiku proizvodnje u svakom trenutku imamo pripremljene doze nekih pojedinačnih alergena, neke uobičajene mešavine, ukoliko specijalista alergolog koji ordinira terapiju zahteva neku specifičnu mešavinu, to se praktično za jedan dan izradi za pacijenta, malo duže se čeka na izdavanje terapije - ističe imunolog dr Gordan Blagojević sa Odsek za imunologiju i bakteriologiju Instituta "Torlak".

Koliko košta vakcina protiv alergije

Vakcine nisu besplatne, a cena jedne bočice zavisi od koncentracije i vrste alergena i kreće se od hiljadu do nekoliko hiljada dinara. Za one koji se plaše injekcija, postoje kapi, koje se uzimaju kod kuće, a efikasnost je slična.

- Samo se početna doza imunoterapije uzima u ordinaciji kod lekara koji ordinira terapiju i onda se nastavlja kod kuće, dok terapija u formi vakcine koja se daje u formi injekcije se isključivo primenjuje u bolničkim uslovima i tu su znatne više doze alergena i bezbednosni profil je takav da je neophodno da se primenjuje u bolničkim uslovima pod nadzorom lekara - ističe Blagojević.

Kako tvrde u "Torlaku", pacijenti koji su primili ovu terapiju kažu da su se alergije ili potpuno povukle ili se ispoljavaju u mnogo blažoj formi.

Kurir.rs/ RTS