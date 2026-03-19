REKONSTRUKCIJA ZAVRŠENA PRE ROKA! Ministarka Stamenkovski posetila Gerontološki centar u Kučevu
"Radovi na rekonstrukciji unutrašnje stolarije u Gerontološkom centru u Kučevu, za koje je Ministarstvo izdvojilo preko 14 miliona dinara, su završeni“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski nakon obilaska ove ustanove.
Ona je navela da je prilikom prethodne posete obećano da će Ministarstvo pomoći da se izvrši ova rekonstrukcija i naglasila da su radovi završeni pre roka, kao i da su ukupna izdvajanja iznosila manje nego što je predviđeno.
"To znači da su radovi izvođeni kvalitetno, marljivo i da se gledalo da se i uštedi svaki dinar, imajući u vidu da je socijalna zaštita zaista veliki sistem i da svi zajedno moramo da pokažemo odgovornost prema sredstvima koja su opredeljena za funkcionisanje tog sistema", navela je ministar.
Ona je naglasila da Ministarstvo čini sve bi naši najstariji svoje zrele godine proveli okruženi podrškom, brigom i ljubavlju i kako bi imali sve što im je potrebno.
"Jako je važno da rekonstrukcijom ovakvih objekata pokažemo da vodimo računa, ne samo o ovim ustanovama, već o o svima koji ovde žive i kojima je ovo druga kuća i drugi dom", navela je.
Nakon posete Gerontološkom centru, Đurđević Stamenkovski je obišla i Ustanovu za odrasla i starija lica u Kučevu.
"Ministarstvo je preko namenskih transfera za opštinu Kučevo izdvojilo 3 miliona i 600 hiljada za usluge u zajednici, kao što su lični pratilac, koju koristi petoro dece i pomoć u kući, za 45 korisnika", navela je.
Ministar je najavila i da će se u narednom periodu u ovoj opštini raditi na uvođenju usluga personalna asistencija, SOS telefona za žrtve nasilja, kutka za najstarije i pedagoško savetovalište za decu i mlade.
"Time će Kučevo dobiti sve usluge u socijalnoj zaštiti koje su nam važne za svaku lokalnu samoupravu, kako bi bila prava opština po meri porodice", zaključila je Đurđević Stamenkovski.