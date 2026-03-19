Slušaj vest

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Ines Žujović (1979).

Bolest se ispoljila 2019. godine u vidu zamora, trnjenja tela i osećaja slabosti, dok je dijagnoza Multipla skleroza primarno progresivnog toka (Dg. G.35 Sclerosis multiplex ) potvrđena 2023. godine.

Lečenje je započeto iste godine od kada je Ines na terapiji Okrelizumabom. Prelazi 200-300 metara do potrebe za odmorom. Ima bolove u LS kičmi.

Screenshot 2026-03-19 125809.jpg
Foto: Screenshot

Ovako možete pomoći


Upiši 1908 i pošalji SMS na 3030
Jednokratna pomoć 200 RSD

Uplatom na dinarski račun:

160-6000002376265-75

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod


*Pristupite preko vaše mBanking aplikacije i skenirajte kod sa ekrana. Iznos je podešen na 1000 RSD, a korekcija iznosa se može uraditi u samoj aplikaciji.

Uplatom na devizni račun:

160-6000002377947-73

IBAN:

RS35160600000237794773

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

Instrukcije za plaćanje

Nakon konsultacija sa klinikom u inostranstvu predloženo je lečenje transplantacijom matičnih ćelija (HSCT tretman). S obzirom da ovaj vid lečenja iziskuje visoke troškove potrebna je pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za HSCT tretman, specijalističke preglede, Laboratorijske analize, prevod medicinske dokumentacije, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Za Ines! Budimo humani!

Pomozimo Ines!

irena7.png
Untitled-1.jpg
Mihajlo Cvetkovic.jpg