Ines ne može da pređe 200 metara a da ne stane da se odmori! Bolest brzo napreduje! Potrebna je naša pomoć za transplantaciju matičnih ćelija
Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Ines Žujović (1979).
Bolest se ispoljila 2019. godine u vidu zamora, trnjenja tela i osećaja slabosti, dok je dijagnoza Multipla skleroza primarno progresivnog toka (Dg. G.35 Sclerosis multiplex ) potvrđena 2023. godine.
Lečenje je započeto iste godine od kada je Ines na terapiji Okrelizumabom. Prelazi 200-300 metara do potrebe za odmorom. Ima bolove u LS kičmi.
Upiši 1908 i pošalji SMS na 3030
Jednokratna pomoć 200 RSD
Uplatom na dinarski račun:
160-6000002376265-75
Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod
*Pristupite preko vaše mBanking aplikacije i skenirajte kod sa ekrana. Iznos je podešen na 1000 RSD, a korekcija iznosa se može uraditi u samoj aplikaciji.
Uplatom na devizni račun:
160-6000002377947-73
IBAN:
RS35160600000237794773
SWIFT/BIC:
DBDBRSBG
Nakon konsultacija sa klinikom u inostranstvu predloženo je lečenje transplantacijom matičnih ćelija (HSCT tretman). S obzirom da ovaj vid lečenja iziskuje visoke troškove potrebna je pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija.
Sredstva su potrebna za HSCT tretman, specijalističke preglede, Laboratorijske analize, prevod medicinske dokumentacije, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.
Za Ines! Budimo humani!
Pomozimo Ines!