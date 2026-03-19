Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je danas ustanovu Gerontološkog centra u Kučevu, za koje je Ministarstvo izdvojilo preko 14 miliona dinara i tom prilikom je navela da Ministarstvo čini sve da bi najstariji svoje zrele godine proveli okruženi podrškom, brigom i ljubavlju.

- Jako je važno da rekonstrukcijom ovakvih objekata pokažemo da vodimo računa, ne samo o ovim ustanovama, već o svima koji ovde žive i kojima je ovo druga kuća i drugi dom - navela je Đurđević Stamenkovski.

Ona je navela da je prilikom prethodne posete obećano da će Ministarstvo pomoći da se rekonstruiše unutrašnja stolarija i naglasila da su radovi završeni pre roka, kao i da su ukupna izdvajanja iznosila manje nego što je predviđeno, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna.

Ministarka je navela da to znači da su radovi izvođeni kvalitetno, marljivo i da se gledalo da se i uštedi svaki dinar, imajući u vidu da je socijalna zaštita zaista veliki sistem i da svako treba da pokaže odgovornost prema sredstvima koja su opredeljena za funkcionisanje tog sistema.

Nakon posete Gerontološkom centru, Đurđević Stamenkovski je obišla i Ustanovu za odrasla i starija lica u Kučevu.

- Ministarstvo je preko namenskih transfera za opštinu Kučevo izdvojilo tri miliona i 600 hiljada za usluge u zajednici, kao što su lični pratilac, koju koristi petoro dece i pomoć u kući, za 45 korisnika - rekla je ministarka.

Ona je najavila i da će se u narednom periodu u ovoj opštini raditi na uvođenju usluga kao što su personalna asistencija, SOS telefon za žrtve nasilja, kutak za najstarije i pedagoško savetovalište za decu i mlade.