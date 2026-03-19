Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas Kučevo.
ŽELEO JE SAMO DA NAS POZDRAVI, A MENI JE ULEPŠAO DAN: Divna scena susreta ministarke Stamenkovski i Đurađa na ulici u Kučevu (VIDEO)
Ona se na ulici srela i sa Đurađom Petrovićem iz tog grada, koji je prišao i želeo da se upozna.
- To je najlepše ime, najlepše! Odakle si - pitala ga je ministarka, i interesovala se da li mu je potrebno nešto i kako država može da pomogne.
- Ne, onako sam došao. Nema potrebe, ja od države dobijam tuđu negu - rekao je Đurađ, na šta ga je ministarka Stamenkovski uputila da postoje podsticaji za samozapošljavanje, i da uvek može da se osloni na svoju državu.
- Đurađ je naišao slučajno, dok smo obilazili centar za pružanje usluga pomoć u kući i lični pratilac u Kučevu. On je želeo samo da nas pozdravi, a meni je ulepšao dan - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.
