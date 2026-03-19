- Nema većeg zadovoljstva nego kada obećanja pretvorimo u konkretna dela. Tako se gradi poverenje. U Centru za socijalni rad sa domskim odeljenjem završena je rekonstrukcija unutrašnje stolarije, i to pre roka i uz uštedu sredstava - istakla je ministarka.

Milica Đurđević Stamenkovski naglašava da se radilo odgovorno, marljivo i domaćinski, onako kako i treba kada su u pitanju javna sredstva.

- Za ovu investiciju izdvojili smo više od 14 miliona dinara, sa jasnim ciljem, da našim najstarijima obezbedimo dostojanstvene uslove i topliji dom. Nastavljamo da jačamo Kučevo kroz usluge u zajednici, pomoć u kući, lične pratioce, a u narednom periodu i personalnu asistenciju, SOS telefon za žrtve nasilja, kutak za najstarije i psihološko savetovalište za decu i mlade - rekla je ona.

Na kraju je istakla da svaka opština mora da bude po meri porodice.

