Vučom automobila 60 kilometara tokom 24 časa, Marko Nikolić (36) humanitarac iz Vranja i ekstremni sportista, danas završava poslednju etapu svog neverovatnog poduhvata "Srcem za tri života", u okviru kojeg je do sada prikupljeno više od 128.000 evra za lečenje trojice dečaka.

Cilj ove humanitarne akcije je pomoć najmlađima u najtežoj borbi, onoj za život.

- Danas je poslednja etapa, 60 kilometara za 24 sata, bez prestanka. Nema kalkulacije, nema nazad. Samo srce, samo volja i sve ono što sam nosio kroz svaki kilometar do sada. Posle svih rana, žuljeva, bolova i neprospavanih noći, posle sunca koje prži i vetra koji lomi, posle trenutaka kada telo kaže "ne mogu", a duša šapuće "moraš"... izlazim na stazu kao čovek koji više nema šta da dokazuje, nego ima za koga da se bori - rekao je Nikolić.

Marko Nikolić vuče auto

Podsetimo, njegov poduhvat počeo je 27. decembra 2025. godine u Argentini usponom na Akonkagvu, nakon čega su usledili ultramaratoni kroz surovu pustinju Atakama u Čileu, ali i ekstremni izazovi u anatrktičkim uslovima, gde je u jednom trenutku bio na ivici života.

- Za dlaku sam ostao živ. Ono što niste mogli da vidite na snimcima – ja sam preživeo. Usred noći, dok je vetar jači od 40 kilometara na sat urlao kroz ledenu pustinju, šator mi je bukvalno odleteo. Sa njim i deo opreme i hrane. Sve na meni je bilo mokro. Probudio sam se dezorijentisan, iscrpljen do krajnjih granica. Oko mene potpuni mrak, nigde nikoga. Sam, usred ničega - kazao je tada humanitarac objavivbši dramatične snimke.

Marko Nikolić u teškim uslovima na Antarktiku

- Držao sam šator rukama dok ga je vetar nosio, bukvalno je leteo. Nisam mogao da ga spustim na zemlju. Tada shvatiš koliko si mali pred prirodom i koliko jedna sekunda može da odluči sve. Temperatura, vetar, mrak i ja sam tamo sam, bez pomoći, bez mreže. To više nije borba za kilometre, to je borba za život. Bog me je spasio. I to iskreno kažem - preživeo sam.

Za Vuka nedostaje još 12.000 evra