Humanitarac Marko vuče auto 60 km 24 sata da bi pomogao malom Vuku! Jedva preživeo Antarktik, pa krenuo u novi podvig
Vučom automobila 60 kilometara tokom 24 časa, Marko Nikolić (36) humanitarac iz Vranja i ekstremni sportista, danas završava poslednju etapu svog neverovatnog poduhvata "Srcem za tri života", u okviru kojeg je do sada prikupljeno više od 128.000 evra za lečenje trojice dečaka.
Cilj ove humanitarne akcije je pomoć najmlađima u najtežoj borbi, onoj za život.
- Danas je poslednja etapa, 60 kilometara za 24 sata, bez prestanka. Nema kalkulacije, nema nazad. Samo srce, samo volja i sve ono što sam nosio kroz svaki kilometar do sada. Posle svih rana, žuljeva, bolova i neprospavanih noći, posle sunca koje prži i vetra koji lomi, posle trenutaka kada telo kaže "ne mogu", a duša šapuće "moraš"... izlazim na stazu kao čovek koji više nema šta da dokazuje, nego ima za koga da se bori - rekao je Nikolić.
Podsetimo, njegov poduhvat počeo je 27. decembra 2025. godine u Argentini usponom na Akonkagvu, nakon čega su usledili ultramaratoni kroz surovu pustinju Atakama u Čileu, ali i ekstremni izazovi u anatrktičkim uslovima, gde je u jednom trenutku bio na ivici života.
- Za dlaku sam ostao živ. Ono što niste mogli da vidite na snimcima – ja sam preživeo. Usred noći, dok je vetar jači od 40 kilometara na sat urlao kroz ledenu pustinju, šator mi je bukvalno odleteo. Sa njim i deo opreme i hrane. Sve na meni je bilo mokro. Probudio sam se dezorijentisan, iscrpljen do krajnjih granica. Oko mene potpuni mrak, nigde nikoga. Sam, usred ničega - kazao je tada humanitarac objavivbši dramatične snimke.
- Držao sam šator rukama dok ga je vetar nosio, bukvalno je leteo. Nisam mogao da ga spustim na zemlju. Tada shvatiš koliko si mali pred prirodom i koliko jedna sekunda može da odluči sve. Temperatura, vetar, mrak i ja sam tamo sam, bez pomoći, bez mreže. To više nije borba za kilometre, to je borba za život. Bog me je spasio. I to iskreno kažem - preživeo sam.
Za Vuka nedostaje još 12.000 evra
Humanitarna akcija "Srcem za tri života“ pokrenuta je sa ciljem da se prikupi više od 100.000 evra za lečenje jednoipogodišnjeg Pavla Stojanovića, trogodišnjeg Ognjena Vučića i šestomesečnog Vuka Jelenkovića, dečaka koji vode tešku bitku sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Zahvaljujući velikom odzivu ljudi, za dvojicu mališana već je prikupljeno i više od potrebnog iznosa, dok za lečenje najmlađeg Vuka nedostaje još oko 12.000 evra.