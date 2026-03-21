Ne dajte majstorima da vas pljačkaju: Ako vam kažu ovu rečenicu za klimu, znajte da vam samo uzimaju pare!
Sa prvim prolećnim temperaturama koje su ove godine stigle ranije nego što bi ih kalendarski trebalo očekivati, u Srbiji je počela sezona servisa klima uređaja. A do slobodnog majstora već je teško doći. I upravo ta činjenica otvara ogroman prostor za dobro uigrane trikove koji vam lako mogu isprazniti novčanik, a da pritom ne dobijete uslugu koju ste platili!
Najveća zamka u koju Srbi masovno upadaju krije se iza rečenice "samo treba da dopunimo malo freona". U javnosti vlada uverenje da se taj gas troši, što je apsolutna neistina. Moderni sistemi su hermetički zatvoreni i, ukoliko uređaj ispravno radi, on ne može tek tako da nestane. Ako pak u sistemu nedostaje freon, to je jasan znak da postoji fizičko oštećenje. Navodno "dopisivanje gasa", a da ne vidite da je zaista pronašao i sanirao mesto curenja, odnosno da je uistinu postojao problem, jednostavno rečeno je otimanje para!
Druga kritična tačka je razlika između običnog čišćenja i prave dezinfekcije. Mnogi kvazimajstori svoj rad završe tako što operu mrežice, odnosno filtere pod mlazom vode, što je posao koji svaki vlasnik može sam da sredi. Pravi, profesionalni servis podrazumeva dubinsko čišćenje unutrašnje jedinice posebnim hemijskim sredstvima koja su namenski napravljena da ubijaju opasne mikroorganizme, prevashodno bakteriju legionelu, koja može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.
Za standardni servis popularne "dvanaestice" platićete između 3.500 i 5.000 dinara. Svaka znatno niža ponuda alarm je za sumnju, jer verovatno podrazumeva samo površno pranje, A opet, ukoliko cena značajno premašuje 5.000 dinara ona mora biti opravdana zamenom delova, popravkom elektronike ili sređivanjem instalacija, o čemu je majstor u obavezi da vas obavesti pre nego što započne rad.