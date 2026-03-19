PREVENCIJA SPASAVA ŽIVOTE – EU STANDARDI U BORBI PROTIV RAKA DOJKE
Beograd, 19. mart 2026 – U okviru projekta „Prevencija kao garancija“, koji realizuje WMG fondacija, održana je konferencija „EU standardi za zdravlje žena: Nacionalni prioritet u borbi protiv raka dojke“ u Evropskoj kući u Beogradu. Konferencija je okupila predstavnike institucija, zdravstvene stručnjake, međunarodne partnere i predstavnike organizacija, sa ciljem razmene znanja i unapređenja pristupa prevenciji, dijagnostici i lečenju raka dojke
Skup je otvorila Irena Petrović, direktorka WMG fondacije, koja je istakla značaj preventivne zdravstvene zaštite i kontinuiranog rada na podizanju svesti putem projekta „Prevencija kao garancija“. Naglasila je da rano otkrivanje bolesti znatno povećava šanse za izlečenje, kao i da Fondacija zajedno s partnerima radi na edukaciji, podršci pacijentkinjama i jačanju saradnje između svih relevantnih aktera.
U uvodnim obraćanjima istaknuta je važnost organizovanih skrining programa, unapređenja dijagnostike i dostupnosti savremenih terapija, uz kontinuiranu međunarodnu saradnju. Posebno su izdvojena iskustva zemalja poput Švedske, gde se, zahvaljujući sistemskim rešenjima, većina slučajeva otkriva u ranoj fazi.
Ana Aleksić, članica borda WMG i predsednica Upravnog odbora WMG fondacije, istakla je da su podizanje svesti o preventivnim pregledima i razmena iskustava sa zemljama koje imaju razvijene sisteme, poput Švedske, ključni za unapređenje zdravstvene zaštite žena.
„Podizanje svesti o značaju preventivnih pregleda i rane dijagnostike u borbi protiv karcinoma dojke ostaje naš ključni prioritet u okviru projekta Prevencija kao garancija. Posebno je važno što učimo iz iskustava zemalja poput Švedske, koja beleži izuzetne rezultate u skriningu, praćenju pacijenata i primeni savremenih terapija. Upravo takva znanja i dobre prakse ključ su za unapređenje zdravstvene zaštite i bolju podršku ženama“, izjavila je Aleksić.
Nj. e. Šarlota Samelin, ambasadorka Švedske u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori, istakla je značaj razmene znanja i međunarodne saradnje:
„Rak dojke predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih izazova na globalnom nivou, ali iskustvo Švedske pokazuje da organizovani skrining i visok nivo svesti mogu znatno doprineti ranom otkrivanju bolesti i boljim ishodima lečenja. Deljenje znanja i učenje jednih od drugih ključni su za unapređenje sistema i spasavanje života.“
Prof. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, ukazao je na značaj sistemskog pristupa:
„Rak dojke predstavlja jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova u Srbiji, sa oko 4.500 novih slučajeva godišnje. Skrining je ključna komponenta u borbi protiv ove bolesti i u tom pravcu se preduzimaju konkretni koraci ka njegovom unapređenju, uz značajnu međunarodnu saradnju. Uključivanje Srbije u programe poput EU4Health predstavlja važnu priliku za dodatna ulaganja u skrining, dijagnostiku i edukaciju zdravstvenih radnika.“
Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, dr Fabio Skano, naglasio je širi značaj ove teme:
„Prevencija i rano otkrivanje raka dojke nisu samo zdravstveno pitanje – oni su i pitanje osnaživanja žena. Rano otkrivanje je najmoćnije oružje koje imamo, ali njegova snaga postoji samo ako se koristi. Zato je važno da svaka žena prepozna značaj preventivnih pregleda i aktivno brine o svom zdravlju.“
Tokom dva tematska panela učesnici su diskutovali o primeni evropskih praksi u organizaciji skrininga, multidisciplinarnom pristupu lečenju, kao i o značaju inovativnih terapija i personalizovanog pristupa u lečenju pacijentkinja. Istaknuto je da savremene tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju, mogu dodatno doprineti unapređenju dijagnostike.
Aleksandar Tripković iz kompanije „Astra Zeneka“, partnera projekta „Prevencija kao garancija”, pojasnio je zašto podržavaju ovakve inicijative: „Kao globalna biofarmaceutska kompanija posvećena pacijentima, snažno podržavamo inicijative usmerene na unapređenje standarda u oblasti zdravlja žena i borbe protiv karcinoma dojke, što je bila i tema ove konferencije. Usklađivanje praksi skrininga, rane dijagnostike i personalizovanog lečenja sa evropskim principima ključno je za smanjenje mortaliteta i podizanje kvaliteta života, te kompanija Astra Zeneka ostaje pouzdan partner zdravstvenom sistemu Republike Srbije, struci i pacijentkinjama na tom putu. Između ostalog, naš portfolio sadrži i savremene, dokazima potkrepljene terapijske opcije za karcinom dojke, koje doprinose produženju preživljavanja i unapređenju kvaliteta života pacijentkinja, i ovde bih naročito istakao naš lek za karcinom dojke, antitelo-lek konjugat, pametnu hemioterapiju, koja je već standard u celom svetu, a nadamo se da će uskoro biti dostupna i pacijentkinjama u našoj zemlji."
Zajednička poruka panelista bila je da savremeno lečenje raka dojke zahteva više od dostupnosti terapija. Neophodni su organizovan sistem, jasno definisani prioriteti i kontinuirano ulaganje u inovacije koje direktno utiču na produženje i kvalitet života pacijentkinja.
Zaključak je da je za efikasniju borbu protiv raka dojke neophodna snažna saradnja svih relevantnih aktera, kao i kontinuirano usklađivanje prakse u Srbiji sa evropskim standardima.