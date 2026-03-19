Beograd, 19. mart 2026 – U okviru projekta „Prevencija kao garancija“, koji realizuje WMG fondacija, održana je konferencija „EU standardi za zdravlje žena: Nacionalni prioritet u borbi protiv raka dojke“ u Evropskoj kući u Beogradu. Konferencija je okupila predstavnike institucija, zdravstvene stručnjake, međunarodne partnere i predstavnike organizacija, sa ciljem razmene znanja i unapređenja pristupa prevenciji, dijagnostici i lečenju raka dojke Skup je otvorila Irena Petrović, direktorka WMG fondacije, koja je istakla značaj preventivne zdravstvene zaštite i kontinuiranog rada na podizanju svesti putem projekta „Prevencija kao garancija“. Naglasila je da rano otkrivanje bolesti znatno povećava šanse za izlečenje, kao i da Fondacija zajedno s partnerima radi na edukaciji, podršci pacijentkinjama i jačanju saradnje između svih relevantnih aktera.

U uvodnim obraćanjima istaknuta je važnost organizovanih skrining programa, unapređenja dijagnostike i dostupnosti savremenih terapija, uz kontinuiranu međunarodnu saradnju. Posebno su izdvojena iskustva zemalja poput Švedske, gde se, zahvaljujući sistemskim rešenjima, većina slučajeva otkriva u ranoj fazi.

Ana Aleksić, članica borda WMG i predsednica UO WMG fondacije

Ana Aleksić, članica borda WMG i predsednica Upravnog odbora WMG fondacije, istakla je da su podizanje svesti o preventivnim pregledima i razmena iskustava sa zemljama koje imaju razvijene sisteme, poput Švedske, ključni za unapređenje zdravstvene zaštite žena. „Podizanje svesti o značaju preventivnih pregleda i rane dijagnostike u borbi protiv karcinoma dojke ostaje naš ključni prioritet u okviru projekta Prevencija kao garancija. Posebno je važno što učimo iz iskustava zemalja poput Švedske, koja beleži izuzetne rezultate u skriningu, praćenju pacijenata i primeni savremenih terapija. Upravo takva znanja i dobre prakse ključ su za unapređenje zdravstvene zaštite i bolju podršku ženama“, izjavila je Aleksić.

Nj.e. Šarlota Samelin, ambasadorka Švedske u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori

Nj. e. Šarlota Samelin, ambasadorka Švedske u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori, istakla je značaj razmene znanja i međunarodne saradnje: „Rak dojke predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih izazova na globalnom nivou, ali iskustvo Švedske pokazuje da organizovani skrining i visok nivo svesti mogu znatno doprineti ranom otkrivanju bolesti i boljim ishodima lečenja. Deljenje znanja i učenje jednih od drugih ključni su za unapređenje sistema i spasavanje života.“

prof. dr Ferenc Vicko, državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Prof. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, ukazao je na značaj sistemskog pristupa: „Rak dojke predstavlja jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova u Srbiji, sa oko 4.500 novih slučajeva godišnje. Skrining je ključna komponenta u borbi protiv ove bolesti i u tom pravcu se preduzimaju konkretni koraci ka njegovom unapređenju, uz značajnu međunarodnu saradnju. Uključivanje Srbije u programe poput EU4Health predstavlja važnu priliku za dodatna ulaganja u skrining, dijagnostiku i edukaciju zdravstvenih radnika.“

dr Fabio Skana, šef Kancelarije SZO u Srbiji

Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, dr Fabio Skano, naglasio je širi značaj ove teme:

„Prevencija i rano otkrivanje raka dojke nisu samo zdravstveno pitanje – oni su i pitanje osnaživanja žena. Rano otkrivanje je najmoćnije oružje koje imamo, ali njegova snaga postoji samo ako se koristi. Zato je važno da svaka žena prepozna značaj preventivnih pregleda i aktivno brine o svom zdravlju.“ Tokom dva tematska panela učesnici su diskutovali o primeni evropskih praksi u organizaciji skrininga, multidisciplinarnom pristupu lečenju, kao i o značaju inovativnih terapija i personalizovanog pristupa u lečenju pacijentkinja. Istaknuto je da savremene tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju, mogu dodatno doprineti unapređenju dijagnostike.

Jelena S. Spasić, moderator i novinar Kurira; Tatjana Lončar-Turukalo, FTN, Univerzitet u Novom Sadu; Vesna Bondžić, predsednica ŽC Milica; Bojan Trkulja, udruženje INOVIA

Aleksandar Tripković iz kompanije „Astra Zeneka“, partnera projekta „Prevencija kao garancija”, pojasnio je zašto podržavaju ovakve inicijative: „Kao globalna biofarmaceutska kompanija posvećena pacijentima, snažno podržavamo inicijative usmerene na unapređenje standarda u oblasti zdravlja žena i borbe protiv karcinoma dojke, što je bila i tema ove konferencije. Usklađivanje praksi skrininga, rane dijagnostike i personalizovanog lečenja sa evropskim principima ključno je za smanjenje mortaliteta i podizanje kvaliteta života, te kompanija Astra Zeneka ostaje pouzdan partner zdravstvenom sistemu Republike Srbije, struci i pacijentkinjama na tom putu. Između ostalog, naš portfolio sadrži i savremene, dokazima potkrepljene terapijske opcije za karcinom dojke, koje doprinose produženju preživljavanja i unapređenju kvaliteta života pacijentkinja, i ovde bih naročito istakao naš lek za karcinom dojke, antitelo-lek konjugat, pametnu hemioterapiju, koja je već standard u celom svetu, a nadamo se da će uskoro biti dostupna i pacijentkinjama u našoj zemlji."

Zajednička poruka panelista bila je da savremeno lečenje raka dojke zahteva više od dostupnosti terapija. Neophodni su organizovan sistem, jasno definisani prioriteti i kontinuirano ulaganje u inovacije koje direktno utiču na produženje i kvalitet života pacijentkinja. Zaključak je da je za efikasniju borbu protiv raka dojke neophodna snažna saradnja svih relevantnih aktera, kao i kontinuirano usklađivanje prakse u Srbiji sa evropskim standardima.