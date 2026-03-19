U selu Tešica u opštini Aleksinacu jednom bunaru je pronađeno sedam otrovanih pasa dok su leševi njih nekoliko bili pored ovog rezervoara pijaće vode.

Obaveštena je policija koja će pokrenuti krivičnu prijavu protiv meštanke Tešice J.V. (50) zbog postojanja sumnje da je izvršila krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

- Ona se sumnjiči da tokom protekle nedelje, u selu Tešica u okolini Aleksinca, na jednom napuštenom placu postavila zatrovanu hranu koju je, kako se sumnja, pojelo više pasa lutalica koji su potom uginuli, a nakon toga uginule pse bacila u bunar, saopštila je policija.

Izvor: Kurir

Među prvima je obavešten i Saša Jovićević iz susednog sela Loćika. On je vlasnik azila za pse i trenutno ima 60 pasa.

- Obavestio me je prijatelj, došli smo ovde i videli horor. Zvali smo policiju. Ja i ne znam tu ženu za koju kažu da je zatrovala pse, ali ovo je velika greota. Vatrogasci su izvukli jednog psa, a ostali su nažalost još uvek u bunaru- rekao nam je Jovićević.