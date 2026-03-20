U Srbiji danas tokom jutra biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na visini do dva metra, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće umereno oblačno, a samo će pre podne u severnim, zapadnim i centralnim predelima biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severni vetar, sredinom dana povremeno i jak. Najniža temperatura biće od -2 do 4 stepena, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.

U Beogradu se očekuje hladno jutro sa slabim prizemnim mrazem. Pre podne biće pretežno sunčano, a od sredine dana umereno oblačno vreme. Duvaće slab i umeren severni vetar, sredinom dana povremeno i jak. Najniža temperatura biće od 0 do 4, najviša dnevna oko 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Astmatičarima, nervno labilnim i srčanim bolesnicima se savetuje oprez. Kod meteoropata će biti najizraženiji glavobolјa i poremećaj sna. Preporučuje se povećana pažnja u saobraćaju.

Narednih sedam dana, tačnije do 27. marta, jutra će biti hladna, sa slabim prizemnim mrazem, dok se tokom dana očekuje umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 13 do 16 stepeni. Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok u višim planinskim predelima može da provejava slab sneg.