Slušaj vest

Trgovina organima na Kosovu i Metohiji i u Albaniji krajem devedesetih godina ostaje jedan od najmonstruoznijih zločina u modernoj istoriji, koji i dalje čeka puni sudski epilog.

Procenjuje se da je više od 300 Srba stradalo prilikom mučenja i vađenja organa, koji su se slali u Italiju, zatim su bili distribuirani u klinike širom Evrope.

Iako su međunarodni izveštaji, poput onog Dika Martija, potvrdili postojanje osnovanih sumnji o organizovanoj mreži trgovine organima, krunski dokazi leže u iskazima neposrednih učesnika.

Ovih dana, stravična sudbina žrtava ponovo je u fokusu javnosti zbog ekranizacije ove priče u filmu "Žetva", koji podseća svet na razmere stradanja Srba.

Stravična sudbina žrtava Žute kuće ponovo je u fokusu zbog filma "Žetva"

Dokumentacija o ovim zverstvima decenijama je pokušavala da bude zataškana, ali svedočenja onih koji su u tom paklu učestvovali jasno opisuju mehanizam "fabrike organa".

Jedno od najjezivijih svedočenja Kurir je ekskluzivno objavio 19. aprila 2022. godine, a ono i danas služi kao nemi podsetnik na to šta se dešavalo iza zatvorenih vrata "Žute kuće".

Naime, nekadašnji pripadnik terorističke Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), koji je krajem devedesetih lično vadio organe zarobljenim Srbima na Kosmetu, u iskazu srpskim istražiteljima - do kojeg je Kurir ekskluzivno došao - opisao je kako su mu tokom kasapljenja Srba zafalili instrumenti, pa je morao na licu mesta da napravi makaze!

Ovaj Albanac (ime i prezime poznati redakciji) tokom davanja iskaza detaljno je opisao sva zverstva Albanaca i način trgovine organima, čak je i nacrtao instrumente koje je koristio, pa i makaze koje je napravio,ali i frižider u koji su stavljani izvađeni organi, u ovom konkretnom slučaju - srce.

Terorista OVK je tokom vađenja organa imao pomoć jednog doktora. Žrtva pre ovog jezivog čina nije uspavana već je sve naživo rađeno.

Terorista OVK je tokom vađenja organa imao pomoć jednog doktora

- Kad smo ga otvorili, skalpelom nisam uspeo da prorežem dovoljno da bih otvorio grudni koš jer je srce ispod džigerice, pokriveno je njome, a džigerice treba da se sklone. Doktor mi je celo vreme govorio šta i gde da režem. Pošto nisam imao adekvatan alat od bajoneta "kalašnjikova" sam napravio makaze. Nisam ih ni oprao pre toga. Mnogo sam se bojao, ali sam uradio - priznao je on, navodeći da je žrtva tokom celog procesa bila pri svesti.

Doktor Ljutfi Dervišaj, koji mu je suflirao tokom zahvata, insistirao je da se kosti seku s desne strane grudnog koša kako se srce ne bi oštetilo.

- Tu je bilo krvi katastrofa. Morali smo da menjamo uniforme jer smo bili potpuno natopljeni. Po mojoj proceni, to sečenje je trajalo nešto oko desetak minuta. Taj čovek je prestao da mrda čim sam počeo da sečem kost, moguće je da je pao u nesvest ili odmah umro - ispričao je svedok.

"Srce je još kucalo dok smo ga spuštali u frižider"

Albanac je čak je i nacrtao instrumente kojim je vadio organ.

Najneprijatniji deo svedocenja odnosi se na sam trenutak uzimanja srca, koje je već imalo spremnog kupca.

- Zajedno sa dr Ljutfijem Dervišajem sam otvorio potom rukama grudni koš, povlačenjem levo i desno. Lagano smo šaku ubacili ispod kostiju, sklonili džigericu i prišli srcu koje je još uvek kucalo. Doktor je rekao da arteriju moramo iseći nekoliko centimetara iznad. Vezali smo krvne sudove koncem i izvadili organ. Srce je kucalo dok smo ga lagano spuštali u kutiju sa tečnošću koja je već bila spremna. Sve je isprljano našim krvavim rukama jer im se mnogo žurilo da frižider odnesu do auta Sabita Gecija - stoji u iskazu.

Kurir je ekskluzivno objavio ispovest OVK zločinca Foto: Kurir

Milioni zarađeni na crnom tržištu

Prema rečima ovog dvedoka, "roba" je uglavnom završavala u Turskoj, a cene su bile vrtoglave: 300.000 maraka za srce, 60.000 za bubreg, dok se čak i krv prodavala, po ceni od 10.000 maraka za pet litara krvi.