"Nedopustivo je za medije da se izruguju pojedincima, a naročito deci na lečenju" Antonijević: To je zabranjeno i može biti osnov za pritužbu
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević oglasio se saopštenjem u kom je istakao da Zakon o zabrani diskriminacije zabranjuje govor mržnje i ponižavajuće postupanje po bilo kom ličnom svojstvu, kako je i objavljeno na početku kampanje za lokalne izbore u Srbiji.
Takođe, naglasio je da je posebno nedopustivo za medije da se izrugjuju pojedincima, a naročito deci koja su na lečenju.
"Kao što smo i objavili na početku kampanje za lokalne izbore u Srbiji, Zakon o zabrani diskriminacije zabranjuje govor mržnje i ponižavajuće postupanje po bilo kom ličnom svojstvu.
Posebno je nedopustivo za medije da se izruguju pojedincima, a naročito deci koja su na lečenju. To je zabranjeno i može biti osnov za pritužbu Povereniku i druge postupke pred nadležnim institucijama.
U javnom prostoru, u medijima, mora se čuvati dostojanstvo svakog čoveka, a posebna pažnja mora se posvetiti dostojanstvu deteta.", istakao je Antonijević.
