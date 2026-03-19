Goran Karadžić objavio rekordne podatke: Svako drugo noćenje u knjaževčkoj opštini ostvareno na Staroj planini
Analiza rezulatata iz 2025. godine ukazuje da je turizam u istočnoj Srbiji nastavio je snažan rast, da se Knjaževac se izdvojio kao jedna od najatraktivnijih destinacija, a Stara planina, čiji najveći deo pripada upravo toj opštini, ostvarila je odlične rezulatate!
U celoj knjaževačkoj regiji evidentirano je 83.350 noćenja, a samo Krov Srbije - SP Resort zabeležio je gotovo 47.935, što je čak skoro 60% učešća u ukopnom skoru.
Dr Zdravković: Vazduh na Staroj planini je sam po sebi brend, ovo su pluća Srbije! Jedan od retkih delova Evrope gde je netaknuta priroda, gde su vode čiste
Ove podatke je ponosno na društvenim mrežama podelio Goran Karadžić, v. d. direktora JP "Stara planina".
Ocena je da turistički kompleks na Staroj planini ima ključnu ulogu u razvoju turizma u ovom Srbije. Veliki udeo u ukupnom broju noćenja pokazuje da je SP Resort jedan od glavnih pokretača razvoja turizma u knjaževačkom kraju i istočnoj Srbiji.