Nafta Brent je dostigla 114 dolara po barelu, a cena sirove nafte je jutros iznosila 97 dolara po barelu, dok su cene gasa u Evropi skočile za 30 odsto. Stari kontinent je najviše na udaru, neke evropske države su podigle cene, a Slovenija je čak ograničila količine koje se mogu kupiti na benzinskim stanicama.

U ovo trenutku, državni vrh Srbije drži stvari pod kontrolom - predsednik Aleksandar Vučić je sazvao hitan sastanak sa resornim ministrima i poručio je da će iz državnih rezervi danas biti izdvojeno 40.000 tona nafte. Na konferenciji se obratio građanima: "Nemojte da paničite! Ne kupujte po 50 kanistera, imamo nafte!".

Koji su mogući scenariji za ogroman energetski izazov koji je pred čitavim svetom? Danas su naslovi u medijima: “Svet je na ivici energetskog sloma, naftni giganti upozoravaju:”Idemo ka kolapsu”! Da li je ovo tačno ili preterano?

Kakva je situacija na zaraćenom Biskom Istoku?