CENE ENERGENATA PODIVLJALE: Srbija sada ima najveće rezerve i stabilno snabdevanje, ali šta sve zbog rata na Bliskom Istoku može da iskrsne?
Zbog rata na Bliskom Istoku cene energenata su doslovno podivljale.
Nafta Brent je dostigla 114 dolara po barelu, a cena sirove nafte je jutros iznosila 97 dolara po barelu, dok su cene gasa u Evropi skočile za 30 odsto. Stari kontinent je najviše na udaru, neke evropske države su podigle cene, a Slovenija je čak ograničila količine koje se mogu kupiti na benzinskim stanicama.
U ovo trenutku, državni vrh Srbije drži stvari pod kontrolom - predsednik Aleksandar Vučić je sazvao hitan sastanak sa resornim ministrima i poručio je da će iz državnih rezervi danas biti izdvojeno 40.000 tona nafte. Na konferenciji se obratio građanima: "Nemojte da paničite! Ne kupujte po 50 kanistera, imamo nafte!".
Koji su mogući scenariji za ogroman energetski izazov koji je pred čitavim svetom? Danas su naslovi u medijima: “Svet je na ivici energetskog sloma, naftni giganti upozoravaju:”Idemo ka kolapsu”! Da li je ovo tačno ili preterano?
Kakva je situacija na zaraćenom Biskom Istoku?
Gosti Usijanja:
Milovan Drecun, predsednik Odobra za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Srbije
Aleksandar Stanković, politički analitičar
Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku poitiku
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig