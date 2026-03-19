Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da uveče i ujutro budu dodatno oprezni zbog moguće magle i poledice.

U saopštenju je ukazao da pojačan vetar, naročito na mostovima i planinskim prevojima, mogu stvoriti uslove za nastanak poledice.

AMSS je naveo da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja.

Kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju dva sata, u Šidu tri sata, a na prelazu Sremska Rača s BIH četiri sata da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše AMSS.

Kurir.rs/Beta

screenshot-11-copy.jpg
sneg Zlatibor
granični prelaz
sneg na putu Bešenovo–Beočin