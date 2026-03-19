AMSS upozorio vozače na poledicu i maglu: Objavljeno i stanje na prelazima tokom večeri, kamioni čekaju i do 4 sata
Auto-moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da uveče i ujutro budu dodatno oprezni zbog moguće magle i poledice.
U saopštenju je ukazao da pojačan vetar, naročito na mostovima i planinskim prevojima, mogu stvoriti uslove za nastanak poledice.
AMSS je naveo da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja.
Kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju dva sata, u Šidu tri sata, a na prelazu Sremska Rača s BIH četiri sata da izađu iz Srbije.
"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše AMSS.
Kurir.rs/Beta
