"Moj Milane"... Ministarka Đurđević Stamenkovski zapevala sa korisnicima gerontološkog centra u Kučevu - od baka i deka dobila poklon (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski zapevala je staru srpsku pesmu "Moj Milane" sa korisnicima gerontološkog centra u Kučevu.
Miistarka Đurđević Stamenkovski danas je u obišla Centar za socijalni rad sa domskim odeljenjem čija je rekonstrukcija stolarije završena pre roka.
"Obećano - ispunjeno. Za bolje uslove naših korisnika. Sa našim bakama i dekama uvek bude i suza i smeha. Godine su velike, ali su oni puni života. Valjda zbog toga što bolje od nas znaju kolika je njegova vrednost", navela je ministarka.
Ona je tokom posete čak i zapevala "Moj Milane" sa bakama, a potom su je korisnici darivali buketom.
