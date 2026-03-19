Laja Blaskez iz Barselone udala se za Andriju iz Smederevske Palanke, gde sad živi i drži svoj restoran "Lagano kod Španjolke".

Ona često objavljuje videe na TikToku i izaziva brojne, skoro stoprocentno pozitivne reakcije.

Poslednji u nizu videa koji je objavila izazvao je baš veliku pažnju.

Laja je želela da sa svojim pratiocima podeli nešto što joj se desilo pre tri, četiri dana. Bila je u kuhinji svog restorana kada joj je zazvonio telefon. Zvala ju je majka iz Španije, pričale su o Lajinom bratu koji je teško bolestan i u bolnici je. Obe su plakale...

"Operacija nije prošla dobro, nismo znali da li će da preživi", otkrila je Laja svoju veliku muku.

Da joj niko ne bi video suze, Laja je stavila ruku preko lica i, dok je razgovor s majkom trajao, gledala je u drva na šanku na terasi.

"I ljudi moji, nećete da verujete. I meni je trebalo vremena da procesuiram. Samo vidim ruku od muškarac i ikon. Prelep ikon".

Objasnila je kako je od potpunog neznanca dobila malu ikonu, te da je čovek, videvši da ona priča telefonom, samo mahnuo rukom i otišao.

"Kako taj ikon? Što? Koji razlog? Zašto baš sad na taj trenutak dok ja pričam s moja majka?", pitala se Laja.

Ikonu je odnela kući, gde se pomolila Bogu za ozdravljenje brata.

"Sledeći dan moja majka me zove sa drugačiji glas i kaže da je moj brat bolje i da će možda da preživi".