Slušaj vest

Avion Katar ervejza iz Dohe sleteo je večeras u 20.40 u Beograd. To je prvi let posle gotovo tri nedelje prekida, zbog ratnog sukoba na Bliskom istoku.

Avion Boing 787-9 Drimlajner poleteo je iz Dohe u 16.10 po lokalnom vremenu, sa deset minuta zakašnjenja u odnosu na planirani polazak.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nastavilo je evakuacione letove sa Bliskog istoka iz ratom zahvaćenih područja, rekao je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović i dodao da je danas iz Dohe evakuisano oko 250 državljana Srbije koji su se zatekli u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu.

"Ovo je do sada najzahtevnija u logističkom smislu operacija koju smo sproveli. Tokom cele noći smo transportovali naše ljude i prevozili iz Bahreina i Kuvajta kroz Saudijsku Arabiju do Katara, vrlo složene procedure, ali evo svi smo se ukrcali", rekao je ranije Jović.

Jović je najavio ranije danas da će se danas oko 250 ljudi bezbedno vratiti u Srbiju i poručio da država brine o svojim građanima.

Prethodni let ove avio-kompanije za Beograd realizovan je 28. februara, neposredno pre eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Tada je u srpsku prestonicu sleteo Airbus A320-232, registracije A7-AHT, na letu QR231, piše Aero.

Ovaj avion se i dalje nalazi na aerodromu Beograd (BEG), gde je prizemljen već 19 dana i od tada nije bio angažovan u saobraćaju.

Za sada nema informacija kada će katarska nacionalna avio-kompanija ponovo uspostaviti redovne letove između Dohe i Beograda, s obzirom na i dalje nestabilnu bezbednosnu situaciju u Zalivu i njen uticaj na avio-saobraćaj.