Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović boravila je u radnoj poseti Opštini Kula, gde je sa rukovodstvom opštine, na čelu sa predsednikom Damjanom Miljanićem, razgovarala o unapređenju rada lokalne samouprave i realizaciji razvojnih projekata od značaja za građane.

Sastanku su prisustvovali i Predrag Rajić, državni sekretar, kao i načelnik Zapadnobačkog upravnog okruga Goran Nonković.

Ministarka je istakla da će ministarstvo pružiti punu podršku projektima u Crvenki, u opštini Kula sa posebnim akcentom na pokretanje i otvaranje JUM-a.

Jedinstveno upravno mesto je od izuzetnog značaja jer doprinosi pojednostavljenju administrativnih procedura, bržem i efikasnijem ostvarivanju prava građana i privrede, kao i smanjenju troškova i vremena potrebnog za dobijanje usluga.

Uvođenjem Jedinstvenog upravnog mesta građanima se omogućava da na jednom mestu dobiju sve neophodne informacije i usluge, bez potrebe za obilaskom više institucija, što direktno utiče na veću transparentnost rada uprave i podizanje kvaliteta javnih usluga.

Takođe, ovaj model predstavlja važan korak ka daljoj digitalizaciji i modernizaciji javne uprave u cilju stvaranja efikasnijeg i građanima dostupnijeg sistema.

U okviru posete opštini Kuli, ministarka je obišla i Mesnu zajednicu Kruščić, gde je sa meštanima razgovarala o njihovim potrebama i mogućnostima za unapređenje uslova života u ovom mestu.