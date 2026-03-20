Slušaj vest

Talas povratka zdravstvenih radnika u Srbiju se nastavlja, a danas se, posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, u zemlju vratilo još 14 medicinskih radnika koji će svoju karijeru nastaviti u zdravstvenom sistemu Republike Srbije.

Reč je o zdravstvenim radnicima koji su svoje znanje i iskustvo sticali u Nemačkoj, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Sjedinjenim Američkim Državama, Češkoj i Sloveniji, a koji su odlučili da se vrate i doprinesu jačanju zdravstvene zaštite u Srbiji.

U Srbiju se vratila i dva bračna para

Iz Sjedinjenih Američkih Država u Dom zdravlja Niš dolaze dr Aleksandra Jovanović i Jelena Mitić, a iz Češke u Zdravstveni centar Gnjilane vraća se medicinski tehničar Zoran Antonijević.

Pojačanje stiže i u Zdravstveni centar Prokuplje, u koji iz Nemačke dolazi bračni par medicinskih tehničara, Dragana i Bojan Miladinović. Iz Nemačke u Univerzitetski klinički centar Srbije dolazi medicinska sestra Aleksandra Radević Čavić, dok se iz Slovenije vraća bračni par Branka i Miroslav Sudar, koji će raditi u Institutu za rani razvoj radni odnosno Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Među onima koji su se vratili su i medicinski tehničar Ado Begović i dr Mirsad Zornić koji nakon Nemačke, odnosno Saudijske Arabije dolaze u Opštu bolnicu Novi Pazar, dok će fizioterapeut Marko Rajević nakon rada u Kuvajtu raditi u KBC "Dr Dragiša Mišović".

Foto: Ministarstvo zdravlja

Medicinska sestra Bojana Cvetković vraća se iz Slovenije u Opštu bolnicu Jagodina gde će raditi i medicinska sestra Sonja Adamović koja se vraća iz Nemačke. Iz Nemačke dolazi i medicinska sestra Mihrija Skrijelj, koja će raditi u Domu zdravlja Tutin.

Lončar: Zdravstveni sistem Srbije se snažno razvija

Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, poručio je da je povratak zdravstvenih radnika jedan od najvažnijih pokazatelja odgovorne i razvojne državne politike u oblasti zdravstva, jer se paralelno sa ulaganjima u zdravstvenu infrastrukturu, izgradnju bolnica, nabavku opreme i digitalizaciju, poseban akcenat stavlja na kadrovsko osnaživanje zdravstva.

Foto: RTS

"Srbija danas nije zemlja iz koje se odlazi, već zemlja u koju se vraća. Svi oni lekari, medicinske sestre i tehničari, koji su odlazili kada su ovde bile ukidane specijalizacije, kada se nisu gradile bolnice, kada su plate medicinara bile ispod svakog nivoa, danas se u velikom broju vraćaju u zemlju. Vraćaju se jer su prepoznali da se zdravstveni sistem Srbije snažno razvija, da su uslovi rada sve bolji i da ovde mogu da grade sigurnu profesionalnu i porodičnu budućnost. Nastavićemo da ulažemo u ljude, jer su oni najveća snaga našeg zdravstva", istakao je Lončar.

Foto: Ministarstvo zdravlja