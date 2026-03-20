Danas počinje proleće: Ovo je tačno vreme kada će se smeniti godišnja doba
Proleće počinje danas u 15 časova i 46 minuta, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković".
Kako se navodi, u istom trenutku na južnoj Zemljinoj polulopti počeće jesen.
Na dan početka proleća, sunce je u Beogradu izašlo u 5.41, a zaći će u 17.50, pa će obdanica trajati 12 sati i devet minuta, dok će noć biti duga 11 sati i 51 minut.
Iz Astronomskog društva podsećaju i da na dan prolećne ravnodnevice dan i noć ipak ne traju potpuno jednako, jer Zemljina atmosfera prividno podiže Sunce iznad horizonta.
