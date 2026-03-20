Bliži se period male mature, a odabir srednjih škola mnogim malim maturantima i njihovim roditeljima je noćna mora. Ipak, ukoliko ste i dalje u dilemi, trend od prošle godine mogao bi mnogim mladima da pomogne.

Tako je prošle godine veliki broj mladih u Srbiji birao srednje stručne škole, zbog diploma koje brzo vode do plate od 2.000 do 3.000, a gimnazije u manjim mestima poput Bora, Zaječara, Pančeva i drugih ostajale su poluprazne.

Već 27. i 28. marta osmaci će imati prvi pravi test pred veliku odluku - probu male mature koja predstavlja njihovo prvo realno iskustvo završnog ispita. Ova proba može im pomoći da sagledaju sopstveno znanje, ali i da lakše donesu odluku o daljem školovanju.

Važno je da se ne obeshrabre ukoliko rezultat ne bude idealan, jer upravo kroz ovu simulaciju dobijaju priliku da uoče greške, dodatno se pripreme i sigurnije izaberu školu i zanimanje koje im najviše odgovara.

Koji zanati su najtraženiji

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola istakao je ranije da izbor zanimanja više nije samo lična odluka, već i strateški potez u svetu koji traži nova znanja i veštine.

Prema njegovim rečima, u narednom periodu na velika vrata u vratiće se mnogi zanati jer će biti preko potrebni u industriji i drugim privrednim granama.

- Zanimanja kao što su računarski tehničar i programer su ključni, posebno u kontekstu razvoja veštačke inteligencije. Turizam takođe predstavlja značajan sektor, sa procenom da će biti potrebno više od 100.000 radnika u Srbiji, uključujući turističke tehničare, kuvare i konobare. Mašinski i elektrotehnički zanati biće od suštinskog značaja, kao i svi zanati vezani za obradu metala. Poljoprivreda se takođe mora razvijati, jer ćemo u suprotnom biti primorani da uvozimo hranu iz drugih država - rekao je tada Antić.

On tom prilikom govorio i koji su zanati deficitu, što, navodi, znači da će se za njih boriti poslodavci.

- Struke koje su u deficitu možemo podeliti u nekoliko grupa. Prva je zdravstvena struka. Na drugom mestu je računarski tehničar zbog razvoja tehnologije. Na trećem mestu je ugostiteljstvo i turizam, a na četvrtom mašinska i elektro industrija. Na petom i šestom mestu su dve bitne struke koje će se tražiti - to su zanati iz građevine i poljoprivrede - objasnio je on ranije.

U zanatskom sektoru beležimo hroničan manjak

Miloš Turinski iz Infostuda takođe je ranije pričao za kojim poslovima vlada velika potražnja.

- Sve izraženiji deficit u nekim sektorima u proizvodnji, trgovini, logistici, ugostiteljstvu i među zanatskim zanimanjima. Najtraženije pozicije, vozači, radnici u proizvodnji, magacioneri, prodavci, kuvari i komercijalisti, teško se popunjavaju. Pri tom u zanatskom sektoru beležimo hroničan manjak frizera, limara, mesara, vodoinstalatera, zavarivača, autolimara, metalostrugara i zidara. Za neka zanimanja poslodavci su spremni da ponude i 3.000 evra mesečno, što govori o ozbiljnosti problema - rekao je ranije Turinski.

Lista nekih od najtraženijih zanata i stručnih poslova:

Vodoinstalater

Električar

Limar

Mehaničar

Vozač

Keramičar

Zidar

Zavarivač

Autolimar

Metalostrugar

Staklorezac

Dekorater

Frizer

Mesar

Računarski tehničar

Programer

Turistički tehničar

Kuvar

Konobar

Mašinski tehničar

poljoprivredna struka

Farmaceut

Medicinska sestra

Medicinski tehničar

Radnik u proizvodnji

Magacioner

Prodavac

Zdravstveni radnik

Radnik u građevini

Dekorater (unutrašnji radovi) Limarima nude i 176.000 dinara mesečno

U situaciji kada nema puno preko potrebnih zanatlija, poslodavci pokušavaju da dođu do radnika uz pomoć velikih zarada, koje za limare iznose i 176.000 dinara mesečno, vozača 120.000, a neki poslodavci nude i do 3.000 evra za zanatske radnike.

- Najnovija studija UNDP-a o tržištu rada u Srbiji predviđa da će se potražnja za radnom snagom povećati sa 125.000 radnika u 2024. godini na gotovo 144.000 do 2026. godine, uz najveću potražnju u proizvodnji i IT sektoru i potrebu za radnicima u veleprodaji, maloprodaji i uslugama popravke automobila. Problem nije samo u brojkama već i u neskladu između ponude i potražnje radne snage - ocenio je on ranije.

"Mladi žele samostalnost"

Antić je ranije naveo da je želja mladih da se finansijski osamostale, i da im u tome pomažu srednje stručne škole.

- Novac je glavni razlog zašto su srednje stručne škole sve popularnije. Sa završenom srednjom stručnom školom sa platom majstora, bilo da je to keramičar, električar, mehaničar, zidar, mesečno može da se zaradi od 2.000 do 3.000 evra - rekao je on ranije, i dodao:

- Deca vide da mogu brzo da dođu do novca i da obezbede sebi dobar život. Srednje stručne škole su popularne zato što su deca videla da kada ih završe mogu brže da dođu do novca, da mogu da obezbede sebi kuću, automobil, letovanja, posebno ako je u pitanju neko zanimanje koje je izuzetno kvalitetno poput majstora i tehničara - navodi on.

Dobar odabir srednje škole - sigurna zarada

Kako je on prethodno napomenuo - pravilno usmeravanje, odnosno profesionalna orijentacija učenika prilikom odabira srednje škole veoma je važna. Naglašava, da ako dete ne bude dobro usmereno, može učiti nešto što mu nimalo ne odgovara, i za šta nema "dara".

- Postoje greške u izboru srednje škole. Desi se da se neki učenici pogrešno usmeravaju. Zbog toga je veoma važno da profesori pravilno usmeravaju učenike, kako bi odabrali školu koja najbolje odgovara njihovim sposobnostima i interesovanjima - rekao je on ranije.

Detaljan kalendar male mature:

27. mart, 12-14 sati: Probni završni ispit - matematika

28. mart, 9-11 sati: Probni završni ispit - srpski/maternji jezik

28. mart, 11.30 - 13.30 sati: Probni završni ispit - treći test

1. i 2. april, 8-15 sati: Podnošenje zahteva za izmenu podataka o izjašnjenju učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i unošenje ispravki (neposredno u školi)

Od 1. do 8. aprila do 16 sati: Elektronsko prijavljivanje za prijemni ispit na portalu Moja srednja škola

7. i 8. april, 9 - 16 sati: Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit neposredno u matičnim osnovnim školama i neposredno u srednjim školama u kojima je organizovano polaganje prijemnih ispita

15. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika

16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike

17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru

19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita

19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita

22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja

26. jun: Objavljivanje konačne liste želja

29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama

od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu

29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug

30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)

od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole

1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga