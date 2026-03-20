Humanitarac i sportista Marko Nikolić, koji je osvojio Akonkagvu, pretrčao jednu od najsurovijih pustinja na svetu - Atakamu, kao i ledeni Arktik, a potom vukao automobil čak 45 kilometara, uspeo je da prikupi celokupan iznos od 141.000 evra za lečenje troje teško bolesne dece.

- Sakupljen je ceo iznos. Za Vuka. Za Pavla. Za Ognjena. Iza mene su hiljade kilometara koje ne mogu stati u reči. Četiri etape, jedna za drugom. Pustinje koje peku kožu i lome duh. Atakama - gde ti sunce uzme poslednji atom snage, a ti nastaviš jer nema nazad. Arktik - gde hladnoća ulazi u kosti, gde svaki korak boli, gde dišeš na ivici. Rane, žuljevi, krv, otoci. Noći bez sna. Dani bez snage. I trenuci kada telo kaže "ne mogu više", a srce odgovori: "Moraš". Planina koja oduzima dah. Iz -20 na +30, pa opet na -20 - napisao je Nikolić na društvenim mrežama.

Uspon na Akonkagvu je bio pun izazova. Foto: Privatna arhiva

On je istakao da je jedan od najtežih izazova bio vučenje automobila:

- Vukao sam auto 45 kilometara za manje od 24 sata, kada su noge već odavno otkazale. Borba protiv težine, vetra, protiv samog sebe. Svaki metar bio je kao kilometar. Ali nisam stao. Nisam smeo, jer ovo nikada nije bilo zbog mene. Srce mi je puno. Dao sam sve. Baš sve što jedan čovek može da da - poručio je Nikolic i emotivno dodao:

Foto: Privatna arhiva

- Drugari, uspeli smo. Misija je završena. I zapamtite - na kraju ne pobeđuje snaga. Ne pobeđuje ni telo. Pobeđuje ljubav. A ljubav će spasiti svet.

Nikolić, koji je do sada pomogao brojnim porodicama, otkrio je za Kurir da je deo sredstava obezbedila i njegova fondacija "Zajedno možemo".

Marko Nikolić vuče automobil Foto: Instagram printascreen

- Prikupljeno je više od 141.000 evra. Ceo iznos za Pavla i Ognjena je obezbeđen, dok smo mi donirali preostalih 10.900 evra za Vuka, čime su prikupljena sredstva koja su potrebna i za njegovo lečenje - rekao je Marko.

Podsetimo, Nikolić je u okviru humanitarne misije "Srcem za tri života" osvojio Akonkagvu, stigao do baznog kampa Kolera na 6.000 metara nadmorske visine, pretrčao 500 kilometara kroz Atakamu, zatim 203 kilometra kroz surovi Arktik, a na kraju i vukao automobil 45 kilometara za manje od 24 sata.

Za ove mališane se Marko borio. Foto: Privatna arhiva