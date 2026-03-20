U subotu, 21. marta u Merkator Centru kuvaćemo iz ljubavi, kuvaćemo za one koje volimo.

Topla i mirisna priča koja će biti realizovana uz podršku brenda Natur Perutnine Ptuj, pomoći će nam da najlepše emocije pretočimo u stvaranje ukusnog zalogaja za one koje volimo. Biće to vreme u kojem kuhinja postaje mesto susreta, osmeha i nežnosti. Kroz pažljivo odabrane ideje i recepte, posetioci će imati priliku da otkriju kako od proizvoda Natur Perutnine Ptuj nastaju jela koja nisu samo ukusna, već i puna pažnje – ona koja se spremaju sa razlogom, za nekog posebnog.

Šarmantne food influenserke Danijela Pantić i Marina Ilić vodiće nas kroz ovaj kulinarski šou čija je tema “Reci mi šta voliš, skuvaću ti to!” Uz podršku nutricioniste Žarka Živojinovića, svaki gost moći će da dobije savete kako da ljubav na tanjiru učini i zdravom i uravnoteženom. Ali ovaj događaj nije samo o hrani – on je o izražavanju. U kreativnoj radionici oslikavanja tanjira, učesnici će bojama i maštom stvarati uspomene koje nose kući, dok će tri najlepša rada biti nagrađena poklon paketima Natur Perutnine Ptuj. U posebnom kutku za emocije, svako će imati priliku da napiše svoju poruku “A kako ti kažeš volim te“, a najdirljivije reči biće nagrađene – jer nekada je upravo jedna rečenica dovoljna da nekome ulepša dan.

Foto: Promo