Karadžićeva poruka jedinstva: Brat za brata u prelomnim trenucima, verujmo predsedniku!
Proslavljeni košarkaš Goran Karadžić obratio se javnosti putem svog Fejsbuk profila uputivši snažnu poruku srpskom narodu. U svetlu aktuelnih globalnih nestabilnosti i izazova na svetskoj sceni, Karadžić je pozvao na nacionalno jedinstvo i poverenje u državno rukovodstvo.
On je posebno istakao važnost sabornosti i vere u iskustvo predsednika Aleksandra Vučića, naglašavajući da je u kriznim vremenima ključno imati poverenja u lidere koji razumeju tokove globalne politike.
- Braćo i sestre, srpski rode, u ovo ratno vreme slušajmo, poslušajmo i verujmo ovom čoveku. Među svetskim političarima i moćnicima, on je taj koji je prošao i prolazi najveće izazove i tačno zna kuda treba ići. Ne brat na brata, već brat za brata - poručio je Karadžić, inače član Srpske napredne stranke.