Jovan Jovanović Zmaj ostao je upamćen kao pesnik koji je svojim stihovima budio emocije, rodoljublje i nacionalni ponos. Njegove pesme često su nosile snažan patriotski naboj, ali iza njih se krila i složenija priča. Kritičari su mu zamerali da je „sipao mastilo umesto krvi“, podstičući borbeni duh rečima, dok se u ključnim trenucima – kako su tvrdili – povlačio iz stvarnih sukoba.

U vremenu kada su se političke strasti rasplamsavale, iz Novog Sada bilo je lako pozivati na borbu i huškati Beograd na rat, dok su posledice tih poziva najviše osećali oni na frontu. Zmaj je svojim stihovima često bio deo tog talasa, stvarajući atmosferu nacionalnog zanosa, ali i otvarajući pitanje odgovornosti pesnika u burnim istorijskim okolnostima.