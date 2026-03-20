Za srećan i dug brak

Parovi venčani od marta prošle godine do sad u nedelju, 22. marta, obeležavaju Mladence. Ovaj praznik, u čast Svetih četrdeset mučenika sevastijskih, uvek pada na isti datum (9. mart po starom, a 22. mart po novom kalendaru), ali je 2026. godine to konkretno nedelja.

Kkao poručuju iz Etnografskog muzeja, Mladenci su jedan od najlepših prolećnih praznika u srpskoj tradiciji, a prate ih brojna narodna verovanja koja su se prenosila generacijama.

Dan Svetih Četrdeset Mučenika

O značaju i simbolici ovih običaja govorio je i Saša Srećković, muzejski savetnik Etnografskog muzeja, koji je posebno ukazao na njihovu duboku povezanost sa svakodnevnim životom i verovanjima naroda.

- Mladenci su običaj kojim se mladom bračnom paru želi stabilnost i dugovečnost zajednice - naglasio je Srećković.

Prema narodnom verovanju, Mladenci su dan kada se "otvara" sudbina braka. Zato je važno da tog dana u domu vlada mir, radost i gostoprimstvo.

- U tradicionalnoj kulturi verovalo se da ponašanje na Mladence može da odredi tok bračnog života, pa se posebna pažnja poklanjala slozi i međusobnom poštovanju - objasnio je muzejski savetnik Etnografskog muzeja.

Jedno od najpoznatijih verovanja vezano je za pripremu mladenčića malih kolača koji se prave u čast 40 mučenika.

- Broj četrdeset ima snažnu simboliku u narodnoj i hrišćanskoj tradiciji, a mladenčići predstavljaju želju za dugim i ispunjenim životom u braku - istakao je Srećković.

Narodni običaji i verovanja za Mladence

U narodu postoji i običaj da se na Mladence jede zeleniš, poput koprive, kako bi se "očistila krv" i obezbedilo zdravlje.

- Ovakvi običaji pokazuju kako su naši preci povezivali prirodu, zdravlje i porodični život u jednu celinu - kazao je on.

Posebno zanimljivo verovanje kaže da do Mladenaca "ne treba jesti ništa mlado".

- To je deo šireg sistema verovanja kojim se simbolično čuva snaga porodice i obezbeđuje napredak u godini koja dolazi - objasnio je muzejski savetnik Etnografskog muzeja.

Govoreći o posetama, Srećković je naglasio:

- Dolazak gostiju na Mladence ima ulogu društvenog potvrđivanja braka, zajednica time prihvata i podržava novu porodicu.

Sva ova verovanja imaju zajedničku poruku - brak nije samo zajednica dvoje ljudi, već i zajednice, tradicije i vere.

- Upravo kroz ovakve običaje vidimo koliko je brak u tradicionalnom društvu bio važan i koliko se pažnje posvećivalo njegovom očuvanju - zaključio je Srećković.

Foto: Olha Nosova / Alamy / Alamy / Profimedia

Evo nekoliko ključnih detalja za ovogodišnju proslavu:

Ko slavi: Parovi koji su se venčali u periodu od prethodnih Mladenaca (mart 2025.) do marta 2026. godine.

Običaji: Tradicionalno se mese mladenčići - 40 kolačića koji se premazuju medom i simbolizuju dug, srećan i sladak bračni život.

Trpeza: S obzirom na to da praznik uvek pada tokom Vaskršnjeg posta, trpeza je obavezno posna.