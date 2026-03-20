Povodom prvog dana Ramazanskog bajrama, ministar za brigu o selu i predsednik PUPS - Solidarnost i pravdaMilan Krkobabić uputio je čestitku vernicima islamske veroispovesti.

„Neka svetlost Ramazanskog bajrama u domove svih vernika islamske veroispovesti donese mir, slogu i međugeneracijsku solidarnost mlađih sa starijima, starijih sa mladima, bogatih sa siromašnima i gradova sa selima. Neka vam danas i narednih dana u vaše domove duhovnu snagu i blagostanje donesu vaši najmiliji - članovi porodice, komšije, rođaci, prijatelji... Vernicima koji žive i rade u selima Srbije želim da, uz poštovanje nacionalnih, verskih i političkih različitosti, složno nastave misiju preporoda sela, jačanja porodice i očuvanja Republike Srbije.“

Ne propustitePolitikaMINISTAR KRKOBABIĆ: Navijam da gro sredstava namenjenih za infrastrukturu ide za brdsko-planinska i pogranična područja (FOTO)
Milan Krkobabić Bajina Bašta
PolitikaKRKOBABIĆ: Obnovljen Dom kulture u Markovici i susret sa tročlanom porodicom Pejica, jednom od 20 koje su dobile kuću na teritoriji opštine Lučani
1 Naslovna foto.JPG
SrbijaČAK 23 PORODICE KUPILE SU SEOSKE KUĆE PREKO KONKURSA BAŠ NA TOM MESTU! I stalno se doseljavaju! Kako su Roksanda i Saša s dvoje dece započeli nov život na selu
Screenshot 2026-03-09 113430.jpg
Politika"SVIM ŽENAMA KOJE SU NACIONALNO BLAGO SRBIJE" Ministar Krkobabić: Nijedna žena u Srbiji ne sme da bude zaboravljena, ni u selu, ni u gradu
Milan Krkobabić