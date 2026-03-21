U Srbiji će danas tokom jutra biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na visini do dva metra, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa sunčanim intervalima, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni. Najniža temperatura biće od -1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 15.

U Beogradu će jutro biti hladno vreme sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni. Najniža temperatura biće od 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna oko 14.

Biometeorološka prognoza Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvesne tegobe će i dalјe osećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju saveta lekara. Glavobolјa i nervoza su mogući kod osetlјivih osoba.

Nedelja

Ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metra. Tokom dana promenljivo oblačno u većini mesta sa sunčanim intervalima, a slaba kratkotrajna kiša se očekuje tek ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od -1 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

Ponedeljak

Umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, dok u višim planinskim predelima može provejavati slab sneg. Vetar slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Utorak

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, dok u višim planinskim predelima može provejavati slab sneg. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša od 14 do 17 stepeni.

Idućih sedam dana, nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana u većini mesta u Srbiji biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu od 14 do 18 stepeni.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se ponegde samo u ponedeljak i utorak kada je u višim planinskim predelima moguće i provejavanje slabog snega, a jače naoblačenje sa kišom uslediće u petak i to prvo na severu i zapadu zemlje.