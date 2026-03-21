U Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, od karcinoma dojke godišnje umre oko 1.700 žena, a oboli više od 4.500, upozorio je juče internistički onkolog Snežana Šušnjar na konferenciji povodom obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, na kojoj je predstavljena nova aplikaciju "OnkoVodič: Rak dojke Srbija".

Šušnjar je dodala da se Srbija po visokoj smrtnosti žena obolelih od raka dojke nalazi u samom evropskom vrhu.

"Uzrok velike smrtnosti je kasno otkrivanje, moramo da povećamo broj žena kod kojih otkrijemo rak u ranoj fazi, jer ako se tada otkrije onda se izleči u velikom broju", ukazala je Šušnjar.

Predsednica Srpskog foruma protiv raka dojke "Evropa Dona Srbija" i osnivač Genetičkog savetovališta za nasledni kancer pri Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije dr Mirjana Branković Magić na konferenciji je predstavila novu aplikaciju "OnkoVodič: Rak dojke Srbija", namenjenu podršci ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Branković Magić objasnila je da je ovaj digitalni alat namenjen za navigaciju pacijentkinja obolelih od karcinoma dojke kroz zdravstveni sistem Srbije.

"Aplikacija se odnosi pre svega na osobe koje su obolele od karcinoma dojke, koje tek treba da prođu dijagnostiku, na osobe sa ranim karcinomom dojke, ali i na osobe sa metastatskim karcinomom dojke koje se leče", ukazala je Branković Magić.

Objasnila je da aplikacija sadži korake koji olakšavaju proces lečenja i da je izrađena uz konsultaciju pacijentkinja oblolelih od karcinoma dojke.

"Dakle to su pre svega pacijenkinje koje su članice udruženja koja su deo foruma 'Evropa Dona Srbija', to je Iris iz Vršca, to je Jedna uz drugu iz Subotice, i to je udruženje onkoloških bolesnika, odnosno pacijenata iz Niša odnosno Vranja. Još jednom se oslanjamo na njihove sugestije i još jednom pozivam sve pacijente koji se leče od karcinoma dojke da kada pogledaju našu aplikaciju daju svoje komentare u cilju poboljšanja aplikacije, jer ova verzija aplikacije nije konačna, ona će se menjati kroz vreme", ukazala je Branković Magić.