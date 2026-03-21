U Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, od karcinoma dojke godišnje umre oko 1.700 žena, a oboli više od 4.500, upozorio je juče internistički onkolog Snežana Šušnjar na konferenciji povodom obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, na kojoj je predstavljena nova aplikaciju "OnkoVodič: Rak dojke Srbija".

Šušnjar je dodala da se Srbija po visokoj smrtnosti žena obolelih od raka dojke nalazi u samom evropskom vrhu.

"Uzrok velike smrtnosti je kasno otkrivanje, moramo da povećamo broj žena kod kojih otkrijemo rak u ranoj fazi, jer ako se tada otkrije onda se izleči u velikom broju", ukazala je Šušnjar.

Predsednica Srpskog foruma protiv raka dojke "Evropa Dona Srbija" i osnivač Genetičkog savetovališta za nasledni kancer pri Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije dr Mirjana Branković Magić na konferenciji je predstavila novu aplikaciju "OnkoVodič: Rak dojke Srbija", namenjenu podršci ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Branković Magić objasnila je da je ovaj digitalni alat namenjen za navigaciju pacijentkinja obolelih od karcinoma dojke kroz zdravstveni sistem Srbije.

"Aplikacija se odnosi pre svega na osobe koje su obolele od karcinoma dojke, koje tek treba da prođu dijagnostiku, na osobe sa ranim karcinomom dojke, ali i na osobe sa metastatskim karcinomom dojke koje se leče", ukazala je Branković Magić.

Objasnila je da aplikacija sadži korake koji olakšavaju proces lečenja i da je izrađena uz konsultaciju pacijentkinja oblolelih od karcinoma dojke.

"Dakle to su pre svega pacijenkinje koje su članice udruženja koja su deo foruma 'Evropa Dona Srbija', to je Iris iz Vršca, to je Jedna uz drugu iz Subotice, i to je udruženje onkoloških bolesnika, odnosno pacijenata iz Niša odnosno Vranja. Još jednom se oslanjamo na njihove sugestije i još jednom pozivam sve pacijente koji se leče od karcinoma dojke da kada pogledaju našu aplikaciju daju svoje komentare u cilju poboljšanja aplikacije, jer ova verzija aplikacije nije konačna, ona će se menjati kroz vreme", ukazala je Branković Magić.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteDruštvoU SRBIJI SE POJAVIO NOVI SUPER VIRUS KOJI RAZARA PLUĆA!? Oglasio se Šekler za Kurir: "Imali smo najavu da će se ovo desiti!"
grip, srce
Društvo"Uhvatila sam na gomili muža i sestru, nismo progovorile 12 godina" Usledio je poziv koji joj je srušio svet, samo zbog ovoga joj je sve oprostila
svađa partnera profimedia-0727383047.jpg
DruštvoNAKON POROĐAJA, IVANI SE ŽIVOT PRETVORIO U KOŠMAR! Teška ispovest hrabre majke: Uživala sa bebom 7 meseci, a onda je čula dijagnozu koja joj je ODUZELA SVE!
Ivana Živković
DruštvoDečak (9) rasplakao mnoge scenom u prodavnici: "Šta mogu da kupim za tatu, bolestan je, voleo bih da mu kupim nešto lepo da pojede. Imam 120 dinara"
whatsapp-image-20230415-at-1.33.16-pm.jpg