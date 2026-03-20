Ulaganja u zdravstvo i standard vojske: Ministar Gašić obišao Garnizonsku ambulantu u Leskovcu (FOTO)
Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas Garnizonsku ambulantu u Leskovcu sa predstavnicima lokalne samouprave tog grada.
Današnji obilazak nastavak je inicijative pokrenute sa ciljem da se objekat Garnizonske ambulante rekonstruiše, opremi i osposobi za sve vojne osiguranike tog kraja.
Ministar odbrane Bratislav Gašić poručio je da su ulaganja u vojno zdravstvo i unapređenje uslova života pripadnika sistema odbrane trajno opredeljenje, ukazujući na značaj infrastrukturnih projekata širom zemlje.
— Kroz ulaganja u objekte, njihovu obnovu i opremanje, stvaramo bolje uslove za rad, ali i sigurnost za pripadnike sistema odbrane i njihove porodice. Sistem mora biti pouzdan oslonac svakome ko je izabrao vojni poziv, kako u pogledu zdravstvene zaštite, tako i ukupne sigurnosti. Jačanjem standarda jačamo i motivaciju i spremnost ljudi, što je od presudnog značaja za stabilnost i snagu vojske — istakao je ministar odbrane naglasivši da ulaganja u vojnu infrastrukturu mogu imati višestruki efekat i koristiti i vojnim osiguranicima i zajednici u celini.
Vojska Srbije ustupila je prostorije na spratu ove ambulante Domu zdravlja Leskovac, gde su u toku radovi na uređenju dečijeg dispanzera, čime je doprinela dobrobiti najmlađih i jačanju lokalne zdravstvene zaštite.
Obilasku Garnizonske ambulante Leskovac prisustvovali su načelnik Uprave za logistiku (J-4) general-major Saša Petrović, komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović i gradonačelnik Grada Leskovca Goran Cvetanović.