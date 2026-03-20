Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas Garnizonsku ambulantu u Leskovcu sa predstavnicima lokalne samouprave tog grada.

Današnji obilazak nastavak je inicijative pokrenute sa ciljem da se objekat Garnizonske ambulante rekonstruiše, opremi i osposobi za sve vojne osiguranike tog kraja.

Ministar odbrane Bratislav Gašić poručio je da su ulaganja u vojno zdravstvo i unapređenje uslova života pripadnika sistema odbrane trajno opredeljenje, ukazujući na značaj infrastrukturnih projekata širom zemlje.

mls_3308_1774010337_1774017605.jpg
Foto: Milos Savic/MC Odbrana

— Kroz ulaganja u objekte, njihovu obnovu i opremanje, stvaramo bolje uslove za rad, ali i sigurnost za pripadnike sistema odbrane i njihove porodice. Sistem mora biti pouzdan oslonac svakome ko je izabrao vojni poziv, kako u pogledu zdravstvene zaštite, tako i ukupne sigurnosti. Jačanjem standarda jačamo i motivaciju i spremnost ljudi, što je od presudnog značaja za stabilnost i snagu vojske — istakao je ministar odbrane naglasivši da ulaganja u vojnu infrastrukturu mogu imati višestruki efekat i koristiti i vojnim osiguranicima i zajednici u celini.
Vojska Srbije ustupila je prostorije na spratu ove ambulante Domu zdravlja Leskovac, gde su u toku radovi na uređenju dečijeg dispanzera, čime je doprinela dobrobiti najmlađih i jačanju lokalne zdravstvene zaštite.

Obilasku Garnizonske ambulante Leskovac prisustvovali su načelnik Uprave za logistiku (J-4) general-major Saša Petrović, komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović i gradonačelnik Grada Leskovca Goran Cvetanović.

ban_1040_1758736343.jpg
Bratislav Gašić
Bratislav Gašić
Vojska Srbije (14).jpg