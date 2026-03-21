Savet Međunarodnog festivala humora i satire „Zlatna kaciga“ iz Kruševca, na predlog Umetničkog veća, doneo je odluke o ovogodišnjim laureatima ove svetske kulturne manifestacije. Nagrada za životno delo dodeljena je Draganu Nikoliću, koreografu i umetničkom rukovodiocu KUD “14. oktobar”, a Vitez od Čarapanije postao je dramaturg Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta.

Odluke Saveta saopštio je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, a obrazložila je direktorka Kulturnog centra Marija Cvetković:

-Ove godine odluka Veća je da nagrada za životno delo koja se dodeljuje umetnicima čije je delo ugrađeno u riznicu nacionalnog blaga pripadne Draganu Nikoliću, dugogodišnjem umetničkom rukovodiocu i koreografu KUD „14.oktobar“ koje ove godine slavi 100 godina postojanja i rada. Njegov rad je duboko utkan u tradiciju i kulturni život Kruševca. Ključna je figura u očuvanju narodnog stvaralaštva, a pod njegovim vođstvom ovo KUD postiglo je izuzetne rezultate. Nastupali su više od 6500 puta i učestvovali na preko 40 međunarodnih festivala folklora širom sveta.

Za svoj rad, doprinos kulturi i očuvanju identiteta grada, Dragan Nikolić je zajedno sa KUD „14.oktobar“ dobio Zahvalnicu, priznanje u čast jubileja – 650 godina od osnivanja grada Kruševca.

