Nakon šest godina života i rada u Nemačkoj vraćam se u Srbiju! Oduvek je postojala želja da se vratim, da živim u svom gradu i da tu radim, a od kako sam postala majka - shvatila sam da život u inostranstvu nije za nas, kaže Sonja Adamović, koja je će od sada biti medicinska sestra u Opštoj bolnici u Jagodini.

Ona je jedna od 14 medicinskih radnika koji se, posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, koji se u poslednjem talasu vraćaju u Srbiju. Adamovićeva ističe da ju je iznenadila jednostavnost procedure.

- Saradnja sa Kancelarijom bila je izuzetna. Sve je išlo brzo i efikasno i rešeno je za svega nekoliko dana. Pozvala sam ih da se raspitam, a vrlo brzo sam dobila i posao.

U Srbiju se vraćaju sa svih meridijana, ovoga puta osim Nemačke, i iz Saudijske Arabije, Kuvajta, SAD, Češke i Slovenije, kako bi svojim iskustvom doprineli jačanju zdravstvene zaštite u Srbiji.

Iz Amerike u Dom zdravlja Niš dolaze dr Aleksandra Jovanović i Jelena Mitić, a iz Češke u Zdravstveni centar Gnjilane medicinski tehničar Zoran Antonijević.

Pojačanje stiže i u Zdravstveni centar Prokuplje, gde iz Nemačke dolazi bračni par medicinskih tehničara, Dragana i Bojan Miladinović.

- Odlučili smo se da se vratino zbog poboljšanih uslova rada i novog zdravstvenog centra. Nadamo da ćemo svojim iskustvom doprineti kvalitetu rada - kažu Miladinovići.

Iz Nemačke u UKCS dolazi medicinska sestra Aleksandra Radević Čavić, dok se iz Slovenije stižu Branka i Miroslav Sudar, koji će raditi u Institutu za rani razvoj dece i inkluzije, odnosno Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Medicinski tehničar Ado Begović i dr Mirsad Zornić, iz Nemačke, odnosno Saudijske Arabije, dolaze u Opštu bolnicu Novi Pazar, dok će fizioterapeut Marko Rajević nakon rada u Kuvajtu biti zaposlen u KBC "Dr Dragiša Mišović".

Medicinska sestra Bojana Cvetković vraća se iz Slovenije u Opštu bolnicu Jagodina.

- Odlučila sam da se vratim jer volim svoju državu, svoj narod, sistem rada... Saradnja sa Ministarstvom zdravlja je tekla odlično. Sve je bilo brzo, završilo se za svega nekoliko dana.

Iz Nemačke u Dom zdravlja Tutin dolazi medicinska sestra Mihrija Skrijelj.

- Srbija danas nije zemlja iz koje se odlazi, već zemlja u koju se vraća. Svi oni lekari, medicinske sestre i tehničari, koji su odlazili kada su ovde bile ukidane specijalizacije, kada se nisu gradile bolnice, kada su plate medicinara bile ispod svakog nivoa, danas se u velikom broju vraćaju u zemlju. Vraćaju se jer su prepoznali da se zdravstveni sistem Srbije snažno razvija, da su uslovi rada sve bolji i da ovde mogu da grade sigurnu profesionalnu i porodičnu budućnost. Nastavićemo da ulažemo u ljude, jer su oni najveća snaga našeg zdravstva - istakao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Kroz rad Kancelarije za saradnju sa dijasporom od novembra se vratilo više od 300 zdravstvenih radnika.