NAFTA - RESURS KOJI POKREĆE EKONOMIJU I GEOPOLITIČKU MOĆ: Koje posledice je proizvela blokada najvećeg puta nafte i ko će najviše profitirati?
Nafta je jedan od ključnih resursa koji ne pokreće samo industriju i ekonomiju već utiče na političke odluke, saveze i sukobe. Zato se često kaže: „Gde teče nafta tu raste moć“! Ali ta moć nije samo u novcu, nafta je mnogo više od energenta, ona je sredstvo pritiska, alat za pregovore i jedan od najvažnijih faktora u međunarodnim odnosima. Zemlje koje raspolažu velikim rezervama ne dobijaju samo ekonomski profit, dobijaju mogućnost da utiču na tok globalnih događaja. Zato pitanje nafte nikada nije samo pitanje tržišta već pitanje kontrole, uticaja i ravnoteže moći u svetu. Zatvaranje Ormuskog moreuza kao odgovor Irana na masivna američko-izraelsko bombardovanja izazvalo je haos na svetskim energetskim tržištima i dovelo do vrtoglavog rasta cena nafte. Kada su Sjedinjene Američke Države pokrenule napade na Iran, bilo je jasno da je Ormuski moreuz ključna tačka cele operacije ali i njena najveća slabost. Lančane posledice po ceo svet vise se na berzama i pumpama i pitanje je trenutka kada će se videti na policama marketa. Shodno novonastaloj situaciju danas je u Beogradu zasedao Savet za nacionalnu bezbednost nakon kog je predsednik Srbije Aleksandar Vučic najavio uvođenje mera za kontrolu cena goriva i očuvanje snabdevenosti, uz upozorenje da bi država u narednim mesecima mogla da donese i teške odluke.
Koliko političke odluke, od podela unutar Evropske unije do poteza velikih sila, direktno utiču na standard građana širom sveta?
Ako jedan prolaz poput Ormuskog moreuza može da uzdrma globalnu ekonomiju koliko je zapravo svet zavistan od sistema koji je toliko ranjiv?
Ako produženi sukob na Bliskom istoku podiže cene energenata i direktno povećava prihode Rusije, da li to znači da globalne krize faktički jačaju njenu ekonomsku i ratnu poziciju i produžavaju rat u Ukrajini?
Kako će građani Srbije tumačiti posledice globalnih sukoba vidljive prvo na benzinskim pumpama i koliko će takve okolnosti uticati na unutršanju politiku u izbornoj godini?
gosti "Usijanja":
Mahmut Bušatlija, savetnik za investicije I razvoj
Nenad Vuković, predsednik Društva lobista
Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku
urednica i voditeljka: Jelena Pejović