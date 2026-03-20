Nafta je jedan od ključnih resursa koji ne pokreće samo industriju i ekonomiju već utiče na političke odluke, saveze i sukobe. Zato se često kaže: „Gde teče nafta tu raste moć“! Ali ta moć nije samo u novcu, nafta je mnogo više od energenta, ona je sredstvo pritiska, alat za pregovore i jedan od najvažnijih faktora u međunarodnim odnosima. Zemlje koje raspolažu velikim rezervama ne dobijaju samo ekonomski profit, dobijaju mogućnost da utiču na tok globalnih događaja. Zato pitanje nafte nikada nije samo pitanje tržišta već pitanje kontrole, uticaja i ravnoteže moći u svetu. Zatvaranje Ormuskog moreuza kao odgovor Irana na masivna američko-izraelsko bombardovanja izazvalo je haos na svetskim energetskim tržištima i dovelo do vrtoglavog rasta cena nafte. Kada su Sjedinjene Američke Države pokrenule napade na Iran, bilo je jasno da je Ormuski moreuz ključna tačka cele operacije ali i njena najveća slabost. Lančane posledice po ceo svet vise se na berzama i pumpama i pitanje je trenutka kada će se videti na policama marketa. Shodno novonastaloj situaciju danas je u Beogradu zasedao Savet za nacionalnu bezbednost nakon kog je predsednik Srbije Aleksandar Vučic najavio uvođenje mera za kontrolu cena goriva i očuvanje snabdevenosti, uz upozorenje da bi država u narednim mesecima mogla da donese i teške odluke.