Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas polaganju zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „mart 2026“, kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu i slušalaca vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire, u kasarni „Vojvoda Petar Bojović“ u Leskovcu.

Tom prilikom, ministar Gašić rekao je da se danas postrojila budućnost Srbije, njena mladost, lepota, snaga i vrlina te da je svako sa sobom doneo svoje snove, nade, znanje, lična iskustva i uspomene. On je istakao da svako od njih čini jedinstveni duhovni i mentalni sklop, unikatnu zbirku sklonosti i potencijala te da je ono što bogati mozaik njihovih individualnih kvaliteta sažima u jednu monumentalnu sliku jedinstven moralni kodeks.

- U vremenu narastajuće otuđenosti i ravnodušnosti za sve van prostora ličnog zadovoljstva i ambicije, mladići i devojke pred nama odlučili su da sopstvenu udobnost stave u drugi plan za račun kolektivnog i srpskog dobra. A sloboda i bezbednost jednog naroda i države najveće su kolektivno dobro. To je tlo gde polažemo seme svih naših nada u mirno, slobodno i perspektivno sutra - naglasio je ministar odbrane.

On je ocenio da su kritike mladih generacija, u kojima im se pripisuje da ne vide dovoljno daleko i da nisu dovoljno posvećeni, ponekad bile preoštre.

- U odjeku njihove zakletve čuli smo nešto drugo. Čuli smo ponos. Čuli smo uverenje u snagu Srbije. Čuli smo volju da se zemlja čuva kao životni prostor, kao nasleđe, kao svetinja - istakao je ministar Gašić.

Obraćajući se vojnicima na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kandidatima za prijem u profesionalnu vojnu službu i slušaocima stručnog usavršavanja za rezervne oficire, poručio im je da su izgovarajući reči svečane zakletve zauzeli visoko mesto na moralnoj lestvici našeg društva.

- Biti vojnik nije lako. Drugačije može reći samo onaj ko taj hleb nije jeo. Vojnik je sinonim za hrabrost, disciplinu i odricanje - ne za račun sopstvene koristi, već za dobrobit naroda i države. Vi koji ste uniformu Vojske Srbije obukli danas, dok to još nije obavezno, zaslužujete i priznanje i divljenje. Period pred vama iskoristite da usvojite što više znanja i veština od vaših komandira i instruktora. Budite posvećeni i produktivni. Mnogima će predstojeća obuka biti samo uvod u profesionalnu vojnu službu, prvo kaljenje od mnogih u budućoj karijeri. Želim vam da je provedete u miru, zdravlju i sreći – rekao je ministar odbrane.

Obraćajući se roditeljima vojnika koji su položili zakletvu, ministar Gašić rekao je da danas imaju mnogo razloga da budu ponosni na svoju decu.

- Odgajili ste dobre i odgovorne ljude. Vaši sinovi i kćerke izabrali su da služe svojoj zemlji. Ta odluka nije laka, ali je časna i dostojna najvećeg poštovanja. Hvala vam na podršci koju im pružate, jer bez snage porodice nema ni snažne vojske, ni sigurne otadžbine – rekao je ministar odbrane.

On je, u daljem obraćanju, istakao da je Vojska Srbije danas ozbiljna oružana sila.

-To svakako naše građane raduje, a činjenica je da ima i onih u okruženju koje snaženje naše vojske i nabavka savremenog naoružanja i ubojnih sredstava, koje smo nedavno nabavili, brine. Neka mirno spavaju. Srbija će nabaviti još modernije i bolje naoružanje, ali ih nikada neće okrenuti prema onima koji je ne napadnu. Vaša deca danas su postala deo te vojske, snažne i savremene sile koja garantuje da će svako ko krene na Srbiju uzaludno polomiti zube. Taj orah, ”voćka čudnovata”, sada je još jači. Zato je ovaj dan i svečan i radostan za sve nas – istakao je ministar odbrane, čestitajući vojnicima, kandidatima i slušaocima položenu zakletvu.

Polaganju zakletve prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, predstavnici državnih institucija, Srpske pravoslavne crkve, lokalne samouprave, privrednih društava, udruženja, kao i brojna rodbina i prijatelji.

Komandant današnje svečanosti bio je zamenik komandanta Trećeg centra za obuku potpukovnik Dalibor Antonijević.

Vojnik Stefan Stanojević iz Niša, diplomirani je profesor fizičkog vaspitanja i sporta, od malena gaji ljubav prema vojnom pozivu i želeo je da spoji te dve ljubavi, isproba svoju izdržljivost, a sebe u budućnosti vidi kao profesionalnog vojnika Vojske Srbije.

- Moja porodica mi je pružila punu podršku zato što su znali moju ideju i moju želju iz detinjstva, a takođe i moji prijatelji su čuvali tu tradiciju i takođe su gledali mene kao profesionalca jer su znali moju sportsku disciplinu i ambiciju - rekao je vojnik Stanojević.

Slušalac vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Nina Racić iz Beograda već nekoliko godina radi u sistemu kao civil, te je odlučila da zbog ljubavi prema otadžbini „vrati dug sistemu koji joj je već toliko pružio tako što će da preuzme oficirske dužnosti“.

- Ispočetka naravno svako mora da se navikne i odvoji od porodice, ali isto tako i da preuzme taj tempo i tu vojnu disciplinu koja ovde postoji, ali već posle nekoliko dana, ne samo ja, nego i ostali pripadnici klase vrlo brzo se naviknu i vide pozitivne aspekte te vojne discipline i tog načina života, tako da bih svakom preporučila - rekla je slušalac Racić i istakla da su porodica, pogotovo suprug, zatim i prijatelji došli danas da je podrže i da su izuzetno ponosni na nju.

Veljko Milovanović iz Lazarevca završio je Visoku školu za kriminalistiku i bezbednost, kasnije i specijalističke studije na Pravnom fakultetu, zatim odlučio da svoje znanje usavrši na Vojnostručnom osposobljavanju za rezervne oficire za koje je saznao od prijatelja.

- Moram da priznam da od prvog momenta kada sam im saopštio da ću da se prijavim za kurs rezervnih oficira cela me je porodica podržala, uključujući i prijatelje, naročito sam dobio podršku od majke i oca - rekao je Milovanović i istakao da mu ništa nije bilo teško jer je znao gde dolazi i tom prilikom preporučio mladima u Srbiji da se prijave na Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire.

Zbog ljubavi prema otadžbini, nastavljajući porodičnu tradiciju, za dobrovoljno služenje vojnog roka prijavio se vojnik Ognjen Macura iz Sombora u želji da izgradi vojnu disciplinu, stekne novo znanje, iskustvo i doprinese svojoj državi.

- I porodica i prijatelji su bili oduševljeni mojom odlukom da budem deo Vojske Srbije i izuzetno im je drago, svi su me podržali i veruju da je ovo pravi put za mene. Preporučio bih svim mladima da dođu, da probaju, jer mogu da nauče nešto korisno, jer ovo je nešto što se pamti do kraja života - naglasio je vojnik Macura.