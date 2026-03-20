Patrijarh srpski Porfirije uputio je danas čestitku vernicima muslimanske veroispovesti povodom Ramazanskog bajrama, sa najiskrenijim željama da taj veliki praznik proslave u ljubavi, zdravlju i istinskoj radosti.

- Čast nam je i radost svoj braći i sestrama muslimanske veroispovesti, a posebno onima koji žive sa našim narodom u otadžbini i rasejanju, uputiti svesrdne čestitke povodom završetka Ramazana i proslave Bajrama - naveo je patrijarh u čestitki, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.

Kako je dodao, svako nastojanje čovekovo da u savremeni svet, ispunjen brojnim nemirima, krizama i strašnim ratovima, unese mir i ljubav najlepše je uzdarje tvorcu i darodavcu svih dobara i zalog nade da će njegova blaga volja trijumfovati uprkos svemu.

Patrijarh je poručio da je otuda i za SPC, kao i za sve ljude dobre volje, bez obzira na verske i druge razlike, izuzetno dragocen i svake pohvale dostojan podvig koji su braća i sestre muslimani uložili tokom Ramazana, a koji je u ove blagoslovene dane krunisan praznikom Bajrama.