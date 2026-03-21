Vojna svečanost povodom prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira polaznika 27. klase Osnovnog kursa za podoficire održana je danas u Domu Garde u Beogradu.

Svečanosti su prisustvovali zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, članovi Kolegijuma načelnika Generalštaba, predstavnici jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije te porodice i prijatelji najmlađih podoficira.



General Janković je najmlađim vodnicima čestitao unapređenje u prvi podoficirski čin i poželeo im da u Vojsci Srbije ostvare profesionalne i lične ambicije i time svojim porodicama obezbede sigurnu egzistenciju.

Foto: Ministarstvo odbrane

— Vašim predanim, stručnim i profesionalnim radom, a posebno ličnim primerom, nastojte da se svi postavljeni zadaci izvrše odgovorno, potpuno i bezbedno. To je moguće samo ako nastavite da radite na sebi i prenosite svoja znanja na vojnike i mlađe kolege — rekao je zamenik načelnika Generalštaba, napomenuvši da najmlađe podoficire, po prijemu u jedinice Vojske Srbije očekuje rad na najmodernijim sredstvima, naoružanju i vojnoj opremi.

General Janković je najboljima u klasi, vodnicima Dejanu Mediću, Vladimiru Agatonoviću i Andriji Kostiću uručio odgovarajući podoficirski tesak — sa pozlaćenom, posrebrenom i standardnom oblogom.

Najbolji polaznik u ovoj klasi vodnik Dejan Medić istakao je da mladići i devojke koji su danas promovisani u prvi podoficirski čin sada sigurnije koračaju na putu vojničke karijere.

Foto: Ministarstvo odbrane

— Svako od nas je u nekom trenutku posumnjao u sebe, ali nas je upravo ta borba naučila da se korak napred pravi onda kada je najteže. Naučili smo da vojnik nije onaj koji nikada ne pada, već onaj koji uvek ustaje, da je snaga u karakteru i da čast nije u rečima, već u postupcima — izjavio je vodnik Medić.