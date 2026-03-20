Sveti sinod je odlučio da primi u Rusku pravoslavnu crkvu srpskog episkopa Nikodima (Milaša) i pravednu Anu, koje je ranije kanonizovao Sabor Srpske pravoslavne crkve.

To se navodi u zapisniku sinoda, objavljenom na sajtu Moskovske patrijaršije.

- Sa zahvalnošću Gospodu primite izveštaj Arhijerejskog sinoda SPC o proslavljanju Božjih izabranika SPC. U mesece Ruske pravoslavne crkve uvrstite ime Svetog Nikodima (Milaša), episkopa dalmatinskog i istarskog, sa danom njegovog sećanja određenim kao 21. septembar (4. oktobar) - kako je ustanovljeno u SPC. U mesece svetih SPC uvrstite Svetu pravednu Anu, majku Svetog Vasilija Ostroškog, određujući proslavljanje njenog sećanja 30. aprila (13. maja) - kako je ustanovljeno u SPC“, navodi se u rezoluciji Sinoda.

Napominje se da je Arhijerejski sabor SPC kanonizovao ove svece 2025. godine.

Kurir/TASS

