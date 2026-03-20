Ministarka Đurđević Stamenkovski oduševljena Fetislamom: Ponos Kladova! Sada je obnovljena i izgleda veličanstveno (foto)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski boravila je danas na Fetislamu, utvrđenju na obali Dunava, nekoliko kilometara od Kladova. Nije krila oduševljenje prizorom.
"Fetislam je tvrđava na Dunavu. Ona je ponos Kladova, ali je decenijama tavorila kao zarastao zmijarnik. Sada je obnovljena i izgleda veličanstveno. Dostojna vekova o kojima svedoči.
Unutra je izložena maketa nekadašnjeg ostrva Ada Kale, mesta na kome je u noći 5/6. avgusta 1804. srpska potera, predvođena Milenkom Stojkovićem, uhvatila i pogubila četvoricu beogradskih dahija", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.
