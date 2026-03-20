Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski boravila je danas na Fetislamu, utvrđenju na obali Dunava, nekoliko kilometara od Kladova. Nije krila oduševljenje prizorom.

"Fetislam je tvrđava na Dunavu. Ona je ponos Kladova, ali je decenijama tavorila kao zarastao zmijarnik. Sada je obnovljena i izgleda veličanstveno. Dostojna vekova o kojima svedoči.

Unutra je izložena maketa nekadašnjeg ostrva Ada Kale, mesta na kome je u noći 5/6. avgusta 1804. srpska potera, predvođena Milenkom Stojkovićem, uhvatila i pogubila četvoricu beogradskih dahija", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Ne propustiteDruštvoOVDE SMO DA BUDEMO BLIŽI LJUDIMA: Ministarka Stamenkovski saopštila - Izdvojeno preko dva i po miliona za novo terensko vozilo za CSR Kladovo
Društvo"Moj Milane"... Ministarka Đurđević Stamenkovski zapevala sa korisnicima gerontološkog centra u Kučevu - od baka i deka dobila poklon (VIDEO)
DruštvoMINISTARKA STAMENKOVSKI O VELIKOM POSLU KOJI JE URAĐEN U KUČEVU: Nema većeg zadovoljstva nego kada obećanja pretvorimo u konkretna dela
DruštvoĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI U KUČEVU: Činimo sve da najstariji budu okruženi podrškom i ljubavlju
