Uvale okružene borovima, blaga linija obale i svetlost Egeja koja menja tonove tokom dana stvaraju prepoznatljiv pejzaž Bodruma . Ovo je destinacija u kojoj se prirodna lepota i sofisticirana atmosfera spajaju u doživljaj odmora koji je istovremeno opuštajući i elegantan. Svaki detalj, od mirisa mediteranske vegetacije do pogleda na otvoreno more, doprinosi utisku lakoće i luksuza.

U takvom okruženju nalazi se Selectum Collection Bodrum 5★(ex. Kairaba Imperial) , hotel smešten u prirodnom ambijentu koji pruža osećaj privatnosti i mira, uz visok nivo usluge i pažljivo osmišljene sadržaje za savremen odmor. Zahvaljujući svojoj atmosferi i raznovrsnoj ponudi, predstavlja odličan izbor kako za parove, tako i za porodice, ali i za goste koji žele opušten boravak uz more. Hotel je udaljen oko 18 km od centra Bodruma i približno 53 km od aerodroma.

Kompleks je renoviran 2025. godine i raspolaže sa 377 smeštajnih jedinica, uključujući standardne, porodične i suite sobe, raspoređene u prostoru koji omogućava udoban i funkcionalan boravak. Gostima su na raspolaganju glavni restoran, à la carte restorani i barovi, kao i Coffee House, dok dodatne sadržaje čine bazen, Spa centar i fitness, kreirani sa ciljem potpunog opuštanja i uživanja.

Hotel ima sopstvenu peščanu plažu sa dokom, gde su ležaljke, suncobrani i peškiri dostupni bez doplate, omogućavajući nesmetano uživanje uz more u svakom trenutku boravka.

Smeštajne jedinice su moderno uređene i opremljene svim sadržajima potrebnim za prijatan boravak, uključujući balkon ili terasu, klima uređaj, mini bar, SAT TV, Wi-Fi internet i sef, dok porodične i suite sobe pružaju dodatni prostor i komfor.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, koja obuhvata raznovrsne obroke tokom dana, užine i izbor lokalnih pića, uz mogućnost uživanja u različitim restoranima i barovima u okviru kompleksa.

Gostima su na raspolaganju bazeni, sportski sadržaji i dnevne i večernje aktivnosti, dok najmlađi mogu uživati u sadržajima prilagođenim njihovom uzrastu, uključujući mini klub, dečiji bazen i igralište.

Spa & wellness zona nudi prostor za relaksaciju uz sadržaje poput saune, turskog kupatila i fitness centra, pružajući idealne uslove za odmor i regeneraciju.

Selectum Collection Bodrum 5★ (ex. Kairaba Imperial) predstavlja savršen spoj prirodnog okruženja, savremenog komfora i kvalitetne usluge. U ambijentu koji spaja mir, estetiku i funkcionalnost, ovaj hotel je odličan izbor za sve koji žele opušten i sadržajan odmor na obali Egejskog mora.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travelwww.1atravel.rs, gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj naloghttps://1atravel.rs/moj-nalog/.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.

Promo