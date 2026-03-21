Slušaj vest

Njena priča počinje daleko, u Južnoj Africi, gde je upoznala svog supruga Dejana, poreklom iz Srbije. Sudbinski susret prerastao je u ljubav koja će je godinama kasnije dovesti na Balkan. Prvi dolasci u Srbiju bili su vezani za odmor – skijanje na Kopaoniku, a potom i boravak na Zlatiboru, gde su imali kuću za odmor.

- Već tada sam osetila posebnu povezanost sa ovim krajem, ovde je tako lepo i mirno - priseća se Karen Li.

Prekretnicu je donela pandemija korona virusa. Nakon tog perioda, odlučili su da više vremena provode u Srbiji, u svom domu na Zlatiboru. Odluka je ubrzo postala trajna.

Foto: Privatna arhiva

- Srbija je postala moj dom. Zaljubila sam se u nju od prvog trenutka kada me je muž doveo ovde – u njeno nasleđe, ljude, hranu i jedinstvenu kulturu - kaže ona.

Posebno ističe toplinu ljudi koju je ovde osetila.

Foto: Privatna arhiva

- Upoznala sam najdivnije ljude među svim svojim prijateljima koji su me obasipali toplinom i srodstvom. Do danas, posle četiri godine, osećam se delom ove neverovatne nacije, posebno ovde na Zlatiboru – kaže Karen Li.

Jedan od zanimljivijih aspekata njenog života u Srbiji jeste i prilagođavanje gastronomiji. Kao vegetarijanka, Karen Li je pronašla bogatstvo ukusa u domaćoj kuhinji, ali i primećuje promene koje dolaze sa modernim trendovima.

Foto: Privatna arhiva

- Hrana je sveža, ukusna i sve raznovrsnija. Volim što se tradicionalno spaja sa savremenim. A posebno uživam u vinu i, naravno, šljivovici – to je zaista jedinstveno iskustvo. Ovo je najukusnije piće, a uz to, kako svi ovde pevaju i jedu sa takvom radošću i ljubavlju prema životu - priča kroz osmeh.

Zajedno sa suprugom, pokrenula je posao sa prirodnom kozmetikom na Zlatiboru, vođena željom da ženama pomogne da se osećaju lepo u svojoj koži. Njihov rad ubrzo je prepoznat.

- Rad sa ljudima ovde donosi posebno zadovoljstvo. Od kozmetike, preko radionica, do umetničkih sadržaja za žene i decu – sve to ima dublji smisao kada vidite koliko to nekome znači - ističe ona.

Praznike, poput Uskrsa, Karen-Li danas slavi u duhu obe kulture. Iako se tradicije Južne Afrike i Srbije u nekim segmentima razlikuju, zajedničko im je ono najvažnije – porodica.

Foto: Privatna arhiva

- Uskrs provodimo zajedno, uz ručak i slavlje. U Južnoj Africi smo često odlazili u kuću na plaži, ali suština je ista – biti sa najbližima i deliti radost – kaže naša sagovornica.

Na kraju, Karen Li ne krije zahvalnost zbog života koji danas ima.