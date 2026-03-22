Srpska pravoslavna crkvai njeni vernici danas obeležavajuveliki praznik Svetih 40 mučenika Sevastijskih koji je u narodu poznatiji kao Mladenci.

Praznik je posvećen sećanju na 40 vojnika, koji su 320. godine za vreme cara Likinija mučenički nastradali za Hristovu veru, jer su prešli u hrišćanstvo uprkos izričitoj carevoj zabrani.

Srbi vekovima unazad veruju daMladenceposebno obeležavaju bračni parovi koji su u prvoj godini braka i koji su se venčali posle 22. marta prethodne godine.Mladi supružnici prema starom običaju sutra u svom domu primaju goste koji im donose poklone i na taj način im pomažu na početku njihovog braka i zajedničkog života.

Praznik je posvećen mladim supružnicima i zbog venaca kojima su sevastijski mučenici ovenčani ljubavlju Hristovom. Na ovaj način ukazuje se da mladi supružnici treba da budu verni jedno drugome kao što su sevastijski mučenici bili verni Hristu i da tu vernost i ljubav nikakvo iskušenje ne može i ne sme da savlada.