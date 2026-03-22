Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da su, iako su dnevne temperature iznad proseka za ovo doba godine, jutarnji i večernji sati hladni, kao i da će april obeležiti sveža varijanta proleća, dok se u maju očekuje toplija varijanta vremena, karakteristična za pozno proleće.

- Proleće kao i svako proleće svake godine - u aprilu sveža varijanta proleća, iako će u nekim danima biti natprosečno visoke temperature, ali će dolaziti povremeno i do zahlađenja. Tek u maju možemo da očekujemo topliju varijantu vremena, ali tada dolaze oni letnji pljuskovi, grmljavine, što je karakteristika za pozno proleće - rekao je Todorović za beogradske medije.

Dodao je da sa produžetkom dana rastu i maksimalne temperature, što je tipično za ovo godišnje doba u Srbiji.

- Već su počele biljke da listaju, da cvetaju. Narednih pet do šest dana biće toplo sa prosečnim temperaturama između 12 i 15 stepeni. U jutarnjim satima biće sveže, znači još uvek ne treba odlagati zimsku odeću, jer je ona potrebna ujutru i uveče zbog zaštite od hladnoće i slabog mraza kojeg ima u nižim brdsko-planinskim predelima. Tako da, proleće ide svojim tokom - rekao je Todorović.

Ukazao je da postoji nagoveštaj izvesnog zahlađenja tokom poslednjih nekoliko dana marta kada se očekuje više oblaka i vetar severac praćen kišom.

- Severac će više da hladi organizam, tako da još se nismo oprostili od ovog ranog proleća - rekao je Todorović.

Dodao je da će poslednjih dana marta i tokom prvih dana aprila padati sneg u planinskim predelima.

- Na Kopaoniku ga ima dovoljno, tako da će i narednih još 15 do 20 dana biti uslova za skijanje, u nižim predelima moglo bi čak da bude malo i snega na nadmorskim visinama oko 500 do 600 metara, u Beogradu ne bi trebalo da ga bude. Biće mraza i raste verovatnoća za jutarnje mrazeve - rekao je Todorović.

On je naveo statističke podatke koji kažu da se letnja temperatura od 25 stepeni očekuje sredinom aprila, a poslednji period kada se očekuje ta letnja temperatura je sredina oktobra.