Slušaj vest

Er Srbija nastavlja sa kontinuiranim aktivnostima usmerenim na zaštitu prirode, unapređenje zelenih površina i jačanje doprinosa očuvanju životne sredine, potvrđujući svoju dugoročnu posvećenost održivom razvoju i odgovornom poslovanju. Briga o prirodi predstavlja sastavni deo strategije kompanije, koja podrazumeva usklađivanje poslovnog rasta sa očuvanjem resursa i stvaranjem pozitivnog uticaja na zajednicu.

U susret Međunarodnom danu šuma, u saradnji sa PD "Srbijašume", u blizini Avalskog tornja na Avali, zasađeno je 99 sadnica, simbolično – za svaku godinu postojanja srpske nacionalne avio-kompanije – jedno novo drvo. Sadnice smrče, omorike, bora i hrasta imaju značajnu ulogu u obnovi šumskih ekosistema, očuvanju biodiverziteta i unapređenju kvaliteta vazduha. Njihova sadnja doprinosi stabilnosti prirodnih sistema, obnavljanju zemljišta i dugoročnom očuvanju ekološke ravnoteže, čime se direktno podržava zdravije i održivije okruženje.

Foto: Er Srbija

Er Srbija aktivno razvija kulturu volonterizma unutar kompanije, sa ciljem podsticanja humanitarnih i društveno korisnih aktivnosti. Akciju dodatnog pošumljavanja Avale realizovali su članovi Kluba volontera kompanije.

- Ljudi su najveća snaga Er Srbije. Svesni smo odgovornosti koju imamo prema zajednici i životnoj sredini u kojoj poslujemo. Sve članove Kluba volontera okuplja želja da kroz konkretne inicijative, poput sadnje drveća i unapređenja zelenih površina, damo merljiv doprinos očuvanju prirode i ostavimo trajnu vrednost budućim generacijama - istakla je Ivana Kosić, menadžerka za održivi razvoj Er Srbije.

Foto: Er Srbija

- Očuvanje i unapređenje šuma u zaštićenim područjima jedan je od prioriteta u poslovanju PD "Srbijašume" d.o.o. Posebno nam je važno kada društveno odgovorne kompanije, poput Er Srbije, prepoznaju značaj tih aktivnosti. Nakon prošlogodišnje akcije sadnje na Košutnjaku, ove godine nastavljamo saradnju na Avali i verujemo da će ova zajednička inicijativa prerasti u tradiciju - izjavio je Zoran Davorija, direktor ŠG "Beograd" PD "Srbijašume" d.o.o. “

Svako zasađeno drvo predstavlja ulaganje u budućnost i simbol zajedničke odgovornosti. Ovakve aktivnosti ne samo da doprinose očuvanju prirodnih resursa, već i podižu svest o značaju održivog razvoja i zajedničkog delovanja u cilju stvaranja zdravijeg okruženja. Er Srbija će i u narednom periodu nastaviti da sprovodi inicijative usmerene na zaštitu životne sredine, unapređenje ekoloških standarda i jačanje principa odgovornog poslovanja, sa jasnom vizijom dugoročne održivosti.