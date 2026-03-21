Zbog idealnih klimatskih uslova, termalne vode uz sportsko-rekreativnu zonu i prirodne lepote, Kuršumlijska banja je jedna od najpoznatijih banja u Srbiji.

Nalazi se u podnožju planine Radan, 11 kilometara od Kuršumlije, a zahvaljujući nadmorskoj visini od oko 432 metra ima gotovo idealan vazduh.

Ovde postoji nekoliko različitih izvora lekovitih termomineralnih voda, a njihova temperatura se kreće od 14 do 64 ⁰C. Preciznije, u pitanju su "mineralizovane slabo - kisele natrijum, hidrokarbonatne hiperterme". U lečenju se koristi i lekovito blato ili peloid.

Zajedno sa Prolom Banjom i Lukovskom čini čuveni "banjski trojac topličkog kraja" koji se smatra jedinstvenim u Evropi, ali i svetu.

Kralj Aleksandar I Karađorđević je 1929. godine Ukazom proglasio Kuršumlijsku banju za "opšte korisnu i lekovitu mineralnu vodu", a zahvaljujući kvalitetu vazduha, koji oplemenjuju zasadi bora i lipe, proglašena je i klimatskim oporavilištem 1956. godine, navode na sajtu lokalne turističke organizacije.

Šta se leči u Kuršumlijskoj Banji?

Kuršumlijska banja je poznata po lekovitim termomineralnim vodama (14-64°C) i blatu, koji su primarno namenjeni lečenju reumatskih oboljenja (artritis, spondiloza), posttraumatskih stanja (prelomi, povrede), stanja nakon hirurških intervencija, kao i neuroloških i ginekoloških problema.

Reumatska oboljenja: Akutni i hronični reumatizam, degenerativni reumatizam, spondiloza, osteoartritis, ekstra-artikularni reumatizam.

Posttraumatska i postoperativna stanja: Saniranje sportskih povreda, stanja nakon preloma kostiju, zglobova i hirurških zahvata na koštano-zglobnom sistemu.

Neurološka oboljenja: Neuralgije i druga stanja perifernog nervnog sistema.

Ginekološki problemi: Sterilitet, kao i stanja nakon ginekoloških operacija.

Kožna oboljenja: Psorijaza, ekcemi i dermatitis.

Smeštaj u Kuršumlijskoj Banji

Kuršumlijskom banjom dominira obnovljeni hotel "Planinka". Hotel ima 8 bazena sa termomineralnom vodom temperature 33-35˚C i koja pozitivno utiče na nervni sistem i metaboličke procese. Pored njega postoji opcija odsedanja u privatnim apartmanima u okolnim mestima. Uglavnom su to sobe, apartmani, hosteli i hoteli.

Cena prenoćišta u apartmanima u Kuršumlijskoj banji se kod jednog ugostitelja kreće od 28 do 35 evra.

Za oko 2.900 dinara možete iznajmiti apartman u objektu koji ima terasu, sadržaje za pripremu roštilja, recimo, što može biti ideja da se provede porodični vikend ili organizuje proslava rođendana.