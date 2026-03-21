Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković sastao se sa državnim ministrom za specijalno obrazovanje i inkluziju Irske Majklom Mojnihanom i sa njim razgovarao o mogućnostima za unapređivanje bilateralne i prosvetne saradnje, kao i evropskim integracijama Srbije.

Na sastanku koji je protekao u konstruktivnoj atmosferi, istaknuto je da postoje brojne mogućnosti za unapređivanje prosvetne saradnje posebno u oblasti inkluzivnog , kao i visokog obrazovanja.

Ministar je informisao Mojnihana da postoji interesovanje i inicijativa srpske zajednice u Dablinu za otvaranje dopunske škole u ovom gradu, koja je Ministarstvu prosleđena posredstvom Ambasade Republike Srbije u Londonu, koja je na nerezidencijalnoj osnovi nadležna i za Irsku.

- U 22 države organizuje se i realizuje nastava na srpskom jeziku za učenike srpskog porekla koji privremeno ili trajno žive u inostranstvu. Ministarstvo je spremno da podrži ovu inicijativu i da pruži podršku u procesu uspostavljanja ovog vida nastave u Irskoj u narednoj školskoj godini - rekao je Stanković.

Ministar Stanković je istakao da je Srbija posvećena evropskim integracijama i da veruje da će predstojeće predsedavanje Irske Savetom Evropske unije doprineti naporima Srbije da se priključi EU, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

