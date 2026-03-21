DA BUDU PRIVAĆENI I SHVAĆENI: U Loznici obeležen Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom
Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom obeležen je socio-edukativnom radionicom za decu i mlade sa smetnjama u razvoju održanom danas u lozničkom Omladinskom centru, kao integralni deo projekta "Naš svet bez granica – Integrisana podrška deci".
Prema rečima Ljiljane Ranković, predsednice Udruženja građana "Svetionik", projekat se realizuje u okviru programa "PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu", koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji u saradnji sa
Vladom Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.
Ovo je jedna u nizu radionica koje od septembra prošle godine organizuje UG "Svetionik", a cilj je da podsetimo javnost da svako od nas ima potpuno ista prava bez obzira na stanje u kome se nalazi, kazala je Rankovićeva.
- Danas govorimo o deci od koje učimo da budemo strpljivi, koliko treba da budemo zadovoljni u životu, o iskrenosti, o tome da nas nekada male stvari čine radosnim i da im se treba radovati da budemo srećni i zadovoljni. Ove aktivnosti inicirao je Grad Loznica radi podrške porodicama i deci sa smetnjama u razvoju. Cilj je da se deca osnaže i ne samo uče, nego je to prostor gde osećaju prijateljstvo, prihvaćenost, a za roditelje je namenjen poseban program koji se odnosi na savetovališni rad, psiholozi i drugi stručnjaci rade sa roditeljima kojima je neophodno, poverenje i razumevanje. U okviru projekta prevideli smo i opremanje kluba za roditelje i tu će uglavnom biti savetovališni rad, a u narednom periodu razmišljamo da inteviziramo individualni rad sa decom, proširimo sadržaj radionica i uključimo više stručnih radnika. Cilj je da Grad Loznica u saradnji sa organizacijama civilnog društva, koje imaju licencu za rad sa decom sa smetnjama, za pružanje usluga socijalne zaštite, naprave održiv model podrške koji će biti deo sistema socijalne zaštite i kod nas na lokalu – objasnila je predsednica UG "Svetionik".
Projekat traje do 30. juna, a želja je da postane trajna aktivnost. Uključeno je 40 osoba, a cilj je da budu obuhvaćena sva deca sa smetnjama, ukoliko roditelji to žele i smatraju da im je to korisno.
- Radionice organizujemo u dve grupe po 20 učesnika, tri defektologa rade sa njima, a tu su deca od predškolskog uzrasta i mladi do 30 godine. Pozivam roditelje na radionice koje se održavaju u Omladinskom centru, a mogu se javiti i gradskom Odeljenju za društvene delatnosti da se uključe ukoliko to žele – rekla je Rankovićeva.
Svetski dan Daunovog sindroma je 21. mart, a Ujedinjene nacije ga obeležavaju od 2012. godine. Svake godine na prvi dan proleća obeležava se ovaj datum izabran zato što se baš na 21. hromozomu događa anomalija koja uzrokuje ovaj sindrom.To genetsko stanje obično utiče na nečije sposobnosti učenja i fizička obeležja, ali to nije bolest, oboljenje, ili stanje kojim neko može da se zarazi. Dešava se prirodno i nema poznati uzrok, može se javiti u bilo kojoj porodici, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju, ili način života. Inače, simbol ovog dana su šarene čarape, jer ove osobe ne mogu da ih upare.