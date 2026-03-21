Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom obeležen je socio-edukativnom radionicom za decu i mlade sa smetnjama u razvoju održanom danas u lozničkom Omladinskom centru, kao integralni deo projekta "Naš svet bez granica – Integrisana podrška deci".

Prema rečima Ljiljane Ranković, predsednice Udruženja građana "Svetionik", projekat se realizuje u okviru programa "PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu", koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji u saradnji sa

Vladom Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Ovo je jedna u nizu radionica koje od septembra prošle godine organizuje UG "Svetionik", a cilj je da podsetimo javnost da svako od nas ima potpuno ista prava bez obzira na stanje u kome se nalazi, kazala je Rankovićeva.

Foto: T.Ilić

- Danas govorimo o deci od koje učimo da budemo strpljivi, koliko treba da budemo zadovoljni u životu, o iskrenosti, o tome da nas nekada male stvari čine radosnim i da im se treba radovati da budemo srećni i zadovoljni. Ove aktivnosti inicirao je Grad Loznica radi podrške porodicama i deci sa smetnjama u razvoju. Cilj je da se deca osnaže i ne samo uče, nego je to prostor gde osećaju prijateljstvo, prihvaćenost, a za roditelje je namenjen poseban program koji se odnosi na savetovališni rad, psiholozi i drugi stručnjaci rade sa roditeljima kojima je neophodno, poverenje i razumevanje. U okviru projekta prevideli smo i opremanje kluba za roditelje i tu će uglavnom biti savetovališni rad, a u narednom periodu razmišljamo da inteviziramo individualni rad sa decom, proširimo sadržaj radionica i uključimo više stručnih radnika. Cilj je da Grad Loznica u saradnji sa organizacijama civilnog društva, koje imaju licencu za rad sa decom sa smetnjama, za pružanje usluga socijalne zaštite, naprave održiv model podrške koji će biti deo sistema socijalne zaštite i kod nas na lokalu – objasnila je predsednica UG "Svetionik".

Projekat traje do 30. juna, a želja je da postane trajna aktivnost. Uključeno je 40 osoba, a cilj je da budu obuhvaćena sva deca sa smetnjama, ukoliko roditelji to žele i smatraju da im je to korisno.

Foto: T.Ilić

- Radionice organizujemo u dve grupe po 20 učesnika, tri defektologa rade sa njima, a tu su deca od predškolskog uzrasta i mladi do 30 godine. Pozivam roditelje na radionice koje se održavaju u Omladinskom centru, a mogu se javiti i gradskom Odeljenju za društvene delatnosti da se uključe ukoliko to žele – rekla je Rankovićeva.