Apel
Nestao Luka (21) iz Šapca! Poslednji put viđen pre dva dana u Novom Sadu, porodica moli za bilo kakvu informaciju! (FOTO)
Mladić Luka Bogićević (21) iz Šapca nestao je 19. marta, a poslednji put je viđen u Novom Sadu.
Kako se navodi u apelu, mladić je u trenutku nestanka na sebi imao crnu trenerku sa kapuljačom, donji deo crne trenerke sa belom prugom i crveno-crne patika.
Ukoliko ga neko prepozna, javite se najbližoj stanici, PS Novi Sad ili na broj 0616084982.
