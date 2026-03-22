U vremenu kada se čini da su prave vrednosti često u drugom planu, priča o Nikoli Milošević podseća da humanost, hrabrost i spremnost da se pomogne drugima i te kako postoje - i to tamo gde ih možda najmanje očekujemo.

Ovaj mladić iz Aranđelovca ne nosi plašt, niti traži pažnju. Njegova dela govore tiho, ali snažno - menjajući sudbine u trenucima kada je svaka sekunda presudna.

Drama iza zatvorenih vrata

Foto: RINA

Jedan od događaja koji je uzburkao javnost odigrao se u maju 2023. godine, kada je u jednom aranđelovačkom naselju stariji muškarac ostao bespomoćan u sopstvenom domu.

Zapomaganje je čula komšinica, koja je odmah pozvala sve nadležne službe - ali i Nikolu.

On nije čekao.

Za svega nekoliko minuta bio je na licu mesta, pre svih.

- Čovek živi sam u kući i bolestan je. Bio je u dvorištu, pa ušao u kuću i zaključao se. Međutim, pao je i nije mogao da se pomeri pošto je slabog zdravlja. Počeo je da doziva u pomoć - ispričao je tada Milošević.

Okupljeni građani nisu mogli da pomognu - metalna vrata bila su neprobojna, a kako je Nikola znao da komšija baš nije u zavidnoj materijalnoj situaciji, nije želeo da mu razbije prozor.

Pronašao je drugi način.

Popeo se na nedovršeni sprat kuće gde su na prozorima bile daske, rukama uklonio prepreke sa prozora i uspeo da uđe unutra. Sišao je do unesrećenog čoveka, pomogao mu i otključao vrata.

Sve se završilo bez tragičnog ishoda.

On je, međutim, tom prilikom povredio ruku.

Sekunde koje odlučuju o životu

Foto: RINA

Ovo nije bio prvi put da je Nikola reagovao kada je bilo najpotrebnije.

U drugoj situaciji, koja se i danas prepričava, spasio je život detetu koje je u trenutku nepažnje istrčalo na ulicu.

- Video sam majku koja priča telefonom i dečaka koji joj se polako otrgao iz ruke. Krenuo je da pretrči ulicu - prisetio se.

Bez razmišljanja, potrčao je.

- Zgrabio sam dete i pretrčao ulicu. Samo nekoliko sekundi kasnije prošao je automobil. Ne smem ni da pomislim šta je moglo da se desi.

Herojstvo kao način života

Iako zaposlen kao administrativni radnik u saobraćajnoj policiji, Nikola Milošević svakodnevno dokazuje da služenje gradanima ne zavisi od uniforme na terenu, već od lične odgovornosti i karaktera.

Završio je Visoku školu strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu kao jedan od najboljih u klasi, ali ono što ga izdvaja nije samo znanje - već spremnost da to znanje primeni onda kada je najvažnije.

Bez pompe, bez želje za slavom.

- Tu sam da pomognem. Uvek - jednostavno kaže.

Ljudi poput njega vraćaju veru

U vremenu kada loše vesti često dominiraju, priče poput ove podsećaju da među nama žive ljudi koji ne okreću glavu. Ljudi koji ne čekaju da neko drugi reaguje.

Ljudi poput Nikole Miloševića.